Sciences Po Paris : à combien se montent les fonds de la région Île-de-France, suspendus par Valérie Pécresse ?

La présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse a annoncé suspendre les financements régionaux octroyés à Sciences Po Paris, en raison des rassemblements pro-palestiniens et des dérapages associés. Quel est le montant de ces fonds publics ?

Une décision en forme de sanction. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, a annoncé lundi soir la «suspension» des financements de la région à Sciences Po Paris, après les blocages et mobilisations en soutien aux Palestiniens, émaillés de débordements voire de dérapages parfois antisémites.

J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,…

— Valérie Pécresse (@vpecresse) April 29, 2024