Élections européennes 2024 : la liste de Raphaël Glucksmann continue de progresser, dominant les autres candidatures de gauche

Ce mercredi 1er mai, Raphaël Glucksmann, tête de liste aux élections européennes pour le Parti socialiste et Place publique, tient un meeting à Villeurbanne (Rhône). Une séquence importante pour une candidature qui ne cesse de monter à gauche, allant même jusqu’à talonner la majorité représentée par Valérie Hayer.

Dans la multitude de listes à gauche, l'une d'elles parvient particulièrement à trouver son électorat. En effet, Raphaël Glucksmann, chargée de mener la campagne des européennes pour le Parti socialiste et Place publique, continue de progresser.

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, diffusé le 26 avril dernier, le député européen, en meeting à Villeurbanne (Rhône) ce mercredi, est crédité de 13% des voix le 9 juin, date du scrutin. Une dynamique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, grappillant même des points à la liste de la majorité présidentielle, représentée par Valérie Hayer, qui culmine à 18%, mais qui continue de baisser.

En embuscade à la troisième place, Raphaël Glucksmann a récemment présenté son plan «Europe 2030», qui défend notamment l’augmentation du soutien à Kiev, mais aussi sa vision d’une Union européenne capable d’assurer seule sa sécurité. Une volonté qui se traduirait par la création d’un «fonds de défense de 100 milliards d’euros».

L’essayiste souhaite également que l’Europe soit «à nouveau un continent de producteurs», en développant un protectionnisme qui permette notamment aux industriels d’avoir la priorité sur les commandes publiques.

Une ligne qui porte chez les jeunes et les moins jeunes

Raphaël Glucksmann parvient à intéresser des électeurs de tout âge. Toujours selon le baromètre OpinionWay, 12% des Français ayant entre 25 et 34 ans envisageraient de voter en faveur de sa liste. A titre de comparaison à gauche, ces électeurs semblent davantage intéressés par les candidatures de Manon Aubry, de La France insoumise (16%), ou de Marie Toussaint, pour Les Écologistes (14%).

En revanche, Raphaël Glucksmann est largement en tête à gauche auprès des 50-64 ans (16%) et des 65 ans et plus (17%). Seules les listes du Rassemblement national et de la majorité font mieux.

L’essayiste puise également une grande partie de son électorat chez les sympathisants naturels de sa famille politique. En effet, 78% des personnes déclarant voter pour lui sont des partisans du Parti socialiste, selon OpinionWay.

«Il prépare le retour de François Hollande»

La candidature de Raphaël Glucksmann déplaît à gauche. Depuis le début de la campagne la tête de liste fait l’objet d’une importante campagne de discrédit de la part de La France insoumise, qui l’accuse d’être «déconnecté» des Français et de «négliger les questions sociales».

Les élus de LFI, soutenant la candidature de Manon Aubry, reprochent à Raphaël Glucksmann de voter souvent à l’identique avec la majorité présidentielle au Parlement européen. «Il prépare le retour de François Hollande», a même considéré Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, lors d’une conférence de presse ce mardi 30 avril.

Pour autant, Raphaël Glucksmann cherche à s’imposer comme une «alternative» face au duel annoncé entre Valérie Hayer et Jordan Bardella. Pour rappel, en 2019, l’essayiste avait obtenu 6% des voix.