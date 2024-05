Élections européennes 2024 : voici les 35 premiers noms de la liste du Rassemblement national

En marge d'un meeting tenu ce mercredi 1er mai à Perpignan, le Rassemblement national a rendu public les 35 premiers noms de sa liste pour les élections européennes menée par Jordan Bardella.

Alors que la campagne des européennes bat son plein, le Rassemblement national abat ses cartes. Ainsi, le parti a dévoilé les 35 premiers noms de sa liste, après un meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen à Perpignan.

Certains noms sont déjà connus depuis quelques semaines. C’est le cas pour l’essayiste Malika Sorel et Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, respectivement deuxième et troisième sur la liste.

Mathilde Androuët, et Jean-Paul Garraud, déjà députés européens, sont, eux, placés en quatrième et cinquième position. Thierry Mariani, également élu à Bruxelles et souvent amené à occuper le rôle de porte-parole du Rassemblement national dans les débats sur les européennes, est lui neuvième sur la liste.

L’ancien commissaire de police Matthieu Valet, qui a décidé de se lancer en politique avec le RN, prend la septième position.

De nombreux élus locaux sur la liste

Plusieurs élus locaux figurent aussi sur cette liste, en vue de faire leur entrée au Parlement européen. C’est le cas de Gilles Pennelle, président du groupe RN en Bretagne (15), de Julien Sanchez, maire de Beaucaire (17e), de Julie Rechagneux, élue locale en Gironde (18), d’Aleksandar Nikolic, élu en Eure-et-Loir (19e), ou encore Pierre-Romain Thionnet, directeur national du Rassemblement national de la jeunesse et élu en Île-de-France (23e).

A noter enfin que la liste, créditée de 30% des voix selon un dernier sondage OpinionWay pour CNEWS et dont une ébauche avait été révélée le 26 avril dernier, a été complétée par la nomination de hauts-fonctionnaires, tels que Pierre Pimpie (25e), Christophe Bay (33e).

Pour la finaliser, le Rassemblement national a placé, à titre symbolique, Marine Le Pen et Louis Aliot, maire de Perpignan, en avant-dernière et dernière place.