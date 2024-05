Tempête géomagnétique : des aurores boréales «envisagées» en France ce week-end

Dès ce vendredi soir, une tempête solaire d'une rare intensité se dirige vers la Terre, pouvant causer diverses perturbations sur les réseaux électriques et satellites, mais aussi des aurores boréales, notamment en France, selon les autorités américaines.

Un événement rare qui devrait perdurer tout le week-end. D'après les autorités américaines, une tempête solaire d'une rare intensité se dirige vers la Terre et pourrait provoquer dès vendredi soir des perturbations sur les réseaux électriques et satellites. Outre ces effets peu désirables, d'impressionnantes aurores boréales pourraient être observées dans le ciel en France, en regardant vers le nord.

«Nous sommes quasiment certains qu'une série d'éjections de masse coronale - des explosions de particules énergétiques et de champs magnétiques partant du soleil - se dirige vers la Terre», a expliqué lors d'une conférence de presse Shawn Dahl, du Centre de prévision de la météo spatiale (SWPC) américain.

«Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle pour les observateurs du ciel situés à des latitudes moyennes, voire basses, d’apercevoir des aurores depuis des endroits où elles ne sont normalement pas visibles. Dans des conditions optimales, nous pourrions voir des aurores à des latitudes aussi basses que San Francisco, Dallas et Atlanta. En Europe, même le nord de la France et le sud de l’Allemagne pourraient avoir une chance de voir des aurores», a précisé Space Weather Live.

Sur les réseaux sociaux, dès ce vendredi soir, de nombreux Français ont partagé des clichés du phénomène.

Ce soir, des aurores boréales sont parfois visibles en France en regardant vers le nord, ici depuis Chamrousse en Isère ! Une tempête géomagnétique importante frappe la Terre. (via @skaping) pic.twitter.com/692JAUspPN — Météo Express (@MeteoExpress) May 10, 2024

Un avis de vigilance de niveau 4 sur 5

Néanmoins, un avis de vigilance concernant une tempête géomagnétique de niveau 4, sur une échelle de 5, a été émis, ce qui n'avait pas été fait depuis 2005.

«Il pourrait y avoir des impacts sur les infrastructures», a dit Shawn Dahl, précisant qu'il s'agissait d'un événement «très rare». «Nous avons notifié tous les opérateurs avec qui nous travaillons, comme les opérateurs de satellites, de communications et bien sûr du réseau électrique en Amérique du Nord», a-t-il ajouté.

Ces éjections de masse coronale, dont au moins sept se dirigent vers la Terre actuellement, proviennent d'une tâche solaire faisant environ 16 fois le diamètre de la Terre. Elles se déplacent à plusieurs centaines de kilomètres par seconde.

Et face à un niveau de vigilance si élevé, il est conseillé aux habitants de s'équiper de batteries ou potentiellement de générateurs, comme pour tout autre avis de tempête. Les effets ne pourront survenir que sur des lignes à haute tension, non chez les particuliers, et des systèmes comparables à des disjoncteurs existent par exemple.