Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : qu'est-ce que le plan Epervier, déclenché pour retrouver le détenu qui s'est évadé ?

Le plan Epervier a été déclenché, ce mardi 14 mai, après l'évasion d'un détenu à l'issue de l'attaque de plusieurs fourgons pénitentiaires dans l'Eure et qui a provoqué la mort de deux agents.

Une opération de gendarmerie spéciale. Deux agents pénitentiaires sont décédés ce mardi matin dans une attaque au péage d'Incarville (Eure) de leurs fourgons qui transportaient entre Rouen et Evreux un détenu, qui a pris la fuite, a-t-on appris de source policière.

«Deux agents de la pénitentiaire sont décédés victimes de tirs de fusil à pompe» lors de l'attaque vers 11h «à la voiture bélier», a précisé la même source.

A la suite de cette attaque, le plan Epervier a été déclenché. Il s'agit d'une opération de gendarmerie utilisée dans certaines conditions extrêmes, telles qu'un enlèvement, une évasion ou lors de la recherche et l'appréhension d'une personne recherchée. Selon l'heure du déclenchement de ce dispositif, le plan Epervier peut aussi être appelé «plan Milan» (le jour) et «plan Hibou» (la nuit).

Plus de 200 gendarmes mobilisés

C'est au commandant du groupement de gendarmerie du département concerné (Eure) à qui revient la responsabilité de déclencher le dispositif. Le plan épervier, selon l'événement et la gravité, permet notamment de déployer des effectifs et des moyens différents.

Au vu de la situation dans l'Eure, plus de 200 gendarmes provenant majoritairement du département et issus d'unités de gendarmerie départementale et de sécurité routière ont été déployés.

Condoléances sincères et attristées aux familles endeuillées et aux agents du ministère de la Justice. Le plan « Épervier » a été déclenché. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver ces criminels. Sur mon instruction, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont… https://t.co/KXzPJa0A2r — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 14, 2024

Ils ont notamment pour appui, toujours selon la même source policière à CNEWS, un hélicoptère et des unités spécialisées dont le GIGN, pour retrouver le suspect et le commando en fuite.

Selon les premiers éléments, l'attaque aurait été menée par un commando de plusieurs malfaiteurs qui ont utilisé deux véhicules. A noter que l'un des véhicules a été retrouvé peu après les faits, «carbonisé», dans un lieu qui n'a pas été précisé.