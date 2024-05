SNCF Connect : pourquoi vous ne pourrez plus réserver certains trains vers l'Espagne, l'Italie et la Suisse à partir du 23 mai

A compter du 23 mai, il ne sera plus possible de réserver certains billets de train depuis SNCF Connect en direction de l'Espagne, de l'Italie, mais aussi de la Suisse. Une mesure néanmoins «temporaire».

Montpellier-Madrid, Paris-Berlin, Lyon-Vienne... Certains trajets de train en dehors de la France ne seront plus disponibles à compter du 23 mai sur le site et l'application de vente de billets sur la SNCF. La cause ? Un «changement du sytème de réservation» courant 2025.

Les usagers prévoyant de partir prochainement en vacances à l'étranger par train l'auront sûrement déjà remarqué, mais au moment de la réservationn le site SNCF Connect affiche un message clair : «aucun voyage ne correspond à vos critères» en cas de recherche, comme l'a rapporté le journal Midi libre.

des Offres et tarifs compétitifs à venir

En effet, la Société nationale des chemins de fer français ne commercialisera plus de titres de transport pour des destinations incluant un train d’une compagnie étrangère, en direction de l'Espagne, de l'Italie et de la Suisse. En outre, les itinéraires de ces trains ne seront également plus consultables. A noter que cette situation n’aura aucun impact sur les réservations déjà effectuées sur SNCF Connect ou celles qui le seront jusqu’au 22 mai.

Cette mesure se veut ainsi «temporaire», d'après SNCF Voyageurs, et s’explique par «un changement du système de réservation» en 2025, notamment pour proposer un accès optimisé aux offres concernées des différents transporteurs européens et des tarifs compétitifs, ce qui n'était pas possible jusqu’à présent. Des actions sont actuellement en cours pour que SNCF Connect puisse, à terme, proposer des offres et gammes tarifaires étendues pour les opérateurs ferroviaires.

Néanmoins, la majorité des ventes internationales (plus de 95%) sont toujours vendues sur SNCF Connect, comme le stipule leur site, pour les trajets entre la France et l'Europe tels que ceux d'Eurostar (Londres, Bruxelles, Amsterdam, Cologne…), les TGV Lyria (Genève, Lausanne, Zurich…), les DB-SNCF en coopération, ou encore depuis et vers Barcelone et Milan.