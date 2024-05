Interpol : qui sont les 10 Français les plus recherchés ?

Au lendemain de son évasion lors d’un braquage mortel au niveau du péage d’Incarville, dans l’Eure, Mohamed Amra a été visé par une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle Interpol. Mais il n’est pas le seul sur la liste des individus activement recherchés.

Mercredi 15 mai dernier, l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, a émis une notice rouge concernant le détenu Mohamed Amra, ayant pris la fuite avec les assaillants lors du braquage mortel au niveau du péage d’Incarville, au cours duquel deux agents pénitentiaires ont été tués.

Comme l’a expliqué CNEWS, ce dispositif est émis lorsque les criminels sont susceptibles de se réfugier dans un pays étranger «pour tenter d’échapper à la justice». En d’autres termes, il s’agit d’un avis de recherche permettant aux autorités du monde entier d’être informées du profil d’un ou de plusieurs fugitifs.

Mais, Mohamed Amra n’est pas le seul criminel Français faisant objet d’une notice rouge.

Mamadou Sakho

Sur la liste, publiée sur le site internet d’Interpol, on retrouve également un certain Mamadou Sakho, 29 ans.

Crédit : Interpol

Né en avril 1995, cet individu est recherché pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP) sans incapacité, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.

Badiss Mohamed Amide Bajjou

Un autre individu, Badiss Mohamed Amide Bajjou, né en décembre 2000 et originaire du Chesnay (Yvelines), est également recherché.

Crédit : Interpol

Cet homme est accusé d’extorsion en bande organisée commise avec une arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, commis en bande organisée et blanchiment en bande organisée de biens ou de fonds provenant d’un crime d’extorsion en bande organisée.

Kevin Kimuina Kumbi

Kevin Kimuina Kumbi, 35 ans, est également recherché par Interpol. Né en avril 1989 dans le 10e arrondissement de Paris, le trentenaire est accusé de différentes infractions liées au trafic de drogue.

Crédit : Interpol

Parmi celles-ci, on note la détention non autorisée de stupéfiants en récidive, l'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, le transport non autorisée de stupéfiants en récidive et l'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive.

Wissem Chibouni

Agé de 19 ans, Wissem Chibouni, originaire de Thonons-les-Bains (Haute-Savoie), fait aussi l'objet d'une notice rouge.

Crédit : Interpol

Le jeune homme est en effet recherché pour «tentative de meurtre».

Achref Belguidoum

Tout comme Wissem Chibouni, Achref Belguidoum, 19 ans, est activement recherché par Interpol.

Crédit : Interpol

Ce natif de Bougaa, en Algérie, est accusé de tentative de meurtre.

Rachid Maarouk

Rachid Maarouk, 56 ans et originaire de Lyon (Rhône), est également recherché par l’Organisation internationale de police criminelle.

Crédit : Interpol

Il est accusé de vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours.

Yaniv Mizrahi

On retrouve également sur cette même liste Yaniv Mizrahi, un franco-israélien de 47 ans, né en septembre 1976 à Beer Yakov, en Israël.

Crédit : Interpol

Celui-ci est en effet accusé d’escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée d’escroqueries commises en bande organisée.

Mehdi Mimoun Maroc

Mehdi Mimoun Maroc, 29 ans et originaire d’Angers (Maine-et-Loire), est recherché notamment pour recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, abus de confiance commis en bande organisée et usage de faux en écriture.

Crédit : Interpol

Selon Interpol, le jeune homme est aussi accusé d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé.

Babakar Magassa

Accusé de tentatives de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle, Babakar Magassa, 23 ans et originaire de la région parisienne (Ivry-sur-Seine), fait également l’objet d’une notice rouge.

Crédit : Interpol

À noter que sur les 6.791 notices rouges publiques en circulation dans le monde, la France compte un nombre total de 46 fugitifs recherchés par Interpol.