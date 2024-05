Nouvelle-Calédonie: la visite surprise d'Emmanuel Macron fait écho à celle de François Mitterrand en 1985 (vidéo)

Un schéma qui se répète. Emmanuel Macron entreprend un voyage surprise vers la Nouvelle-Calédonie en proie aux émeutes, réveillant les souvenirs de la visite historique de François Mitterrand en 1985.

«Vous partez demain ?», a demandé le journaliste. «Demain», a répété François Mitterrand le 16 janvier 1985, annonçant une visite surprise en Nouvelle-Calédonie, déjà secouée par des émeutes. Il y est resté douze heures, comme prévoit de le faire aujourd'hui Emmanuel Macron.

L'archipel était alors sous état d'urgence depuis une semaine, confronté à une flambée de violences après la mort d'un jeune Caldoche et du leader du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste).

À son arrivée, François Mitterrand a alors survolé la ville en hélicoptère et est resté enfermé dans le Haut commissariat. Dans les rues, 30.000 manifestants agitaient des drapeaux tricolores. Il était accompagné du ministre de l'Intérieur Pierre Joxe.

UN PARALLÈLE HISTORIQUE entre les deux situations

Aujourd'hui, dans un contexte similaire avec un état d'urgence en vigueur et des violences ayant fait six morts, dont deux gendarmes, Emmanuel Macron a annoncé mardi midi qu'il s'envolait le soir même vers la Nouvelle-Calédonie, accompagné de trois ministres : Gérald Darmanin (Intérieur), Sébastien Lecornu (Armées) et Marie Guévenoux (Outre-mer).

L'objectif est de «renouer le fil du dialogue» et «mettre tous les acteurs locaux pour progresser vers un accord politique global», a expliqué le Premier ministre Gabriel Attal, reprenant les termes de Mitterrand en 1985.

«Là où on pouvait craindre que le fil ne fut rompu, celui du dialogue, cela me paraît renoué», avait salué François Mitterrand après une visite dans un village kanak et des rencontres à Nouméa avec les forces politiques, économiques et religieuses de l'île.