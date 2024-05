80 ans du Débarquement : tout savoir sur Alan Turing, l’homme qui a permis que le D-Day ait lieu en 1944

Acteur majeur de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing a contribué à la victoire alliée à l'écart des champs de bataille. Pourtant, ce personnage clé reste assez méconnu du grand public.

Un héros de l’ombre qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Survenu le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie fête son 80e anniversaire en cette année 2024. Un événement en partie possible grâce à un homme : Alan Turing.

Mathématicien et cryptologue de renom, le Britannique a joué un rôle crucial dans le déchiffrement des communications allemandes, permettant de précipiter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Un génie dès son plus jeune âge

Né à Londres en 1912, Alan Turing a rapidement montré des signes d’une intelligence brillante, avec une affinité particulière pour les mathématiques et les sciences. Dès l’âge de 16 ans, il étudie notamment les travaux d’Albert Einstein.

Mais en raison du système éducatif britannique, qui requiert également un niveau correct dans les matières classiques, telles que la littérature ou l’art, le jeune Alan Turing échoue à plusieurs reprises aux examens avant d’être finalement au King’s College de l’Université de Cambridge, où il étudia entre 1931 et 1935.

Le principal artisan du décryptage d’Enigma

Quelques années après ses études, et alors qu’il s’est forgé une solide réputation dans le domaine des mathématiques, Alan Turing est appelé par les renseignements britanniques, en 1938, afin de lutter contre les machines Enigma, qui permettaient de crypter les messages des forces armées allemandes.

S’inspirant de la «Bombe» créée par les services secrets polonais, le mathématicien développe une machine plus poussée équivalente aux prémices d'un ordinateur et finit par déchiffrer les messages envoyés par Enigma, à l’aide de son équipe basée à Bletchley Park.

Le père de l’intelligence artificielle

Au cours de sa longue carrière, Alan Turing a grandement contribué au développement des technologies. Parmi ses réflexions les plus avancées figurent celles sur l’intelligence artificielle. Dès les années 1950, il fait le pari qu’«il n'y aura plus moyen de distinguer les réponses données par un homme ou un ordinateur, et ce, sur n'importe quel sujet».

De nos jours, une expérience mettant en confrontation un humain et un ordinateur imitant un humain porte son nom : le «test de Turing».

Une reconnaissance posthume

Malgré son importante contribution à l’effort de guerre, Alan Turing n’a pu recevoir la reconnaissance de son travail de son vivant. Sa participation aux projets de Bletchley Park est restée confidentielle durant de nombreuses années en raison du Secret Act.

Condamné à une castration chimique en raison de son homosexualité en 1952 et mort par empoisonnement au cyanure en 1954, le mathématicien britannique ne connaîtra la renommée mondiale qu’une trentaine d’années plus tard.

Ce n’est qu’en 2013, près de 60 ans après sa mort, qu’Alan Turing est gracié à titre posthume par la reine Elizabeth II. Quelques mois plus tard, un film biographique intitulé «The Imitation Game» est sorti, où l’acteur Benedict Cumberbatch incarne le rôle de ce scientifique de génie.