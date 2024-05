Déclaration d’impôts : voici les 19 départements qui bénéficient d’une semaine de délais supplémentaire

À la suite d'un dysfonctionnement technique, les contribuables de 19 départements vont bénéficier de quelques jours supplémentaires pour faire leur déclaration d'impôts, pour un certain type de revenus cependant.

Un sursis bienvenu. Le site impots.gouv.fr, a indiqué que les contribuables de certains départements allaient bénéficier d'une rallonge de délai pour effectuer leur déclaration d'impôts.

Un dysfonctionnement du site est à l'origine de ce délai supplémentaire, qui concerne uniquement les contribuables devant déclarer des revenus professionnels de type bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Or, pour ceux des départements 1 à 19, la situation devenait très inconfortable, la limite pour déclarer étant fixée au jeudi 23 mai à 23h59.

Face à cette situation, impots.gouv.fr a annoncé : «Les usagers professionnels de la zone 1 (départements 01 à 19 et non résidents) déclarant ce type de revenus bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu’au 30 mai pour effectuer leur déclaration».

Les départements concernés sont donc : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher et enfin la Corrèze.