Sondage : 76% des Français estiment qu'Emmanuel Macron a un bilan négatif en matière de sécurité

Un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche 26 mai montre que 76% des français ne sont pas convaincus par la politique sécuritaire d’Emmanuel Macron.

Les questions sécuritaires sont au cœur de la campagne des Européennes, un sujet sur lequel la majorité est loin de faire l’unanimité. Un sondage* CSA, réalisé pour CNEWS, Europe 1 et le CDD et publié ce dimanche, révèle que 76% des français ont «un avis négatif sur le bilan d’Emmanuel Macron en matière de sécurité». Une question posée aux sondés entre jeudi 23 et vendredi 24 mai. À l’inverse, 24% des interrogés ont un avis positif. A titre de comparaison, cet avis très tranché pour les trois quarts des Français est en nette progression par rapport au même sondage réalisé en 2022 qui indiquait 62% d’avis négatifs, contre 38 % de positifs.

Le même sondage nous indique également que les hommes et les femmes partagent le même avis sur le sujet avec des résultats quasi identiques (76% des femmes et 75% des hommes ont un avis négatif).

Les résultats du sondage sont très tranchés à l'égard du chef de l'État sur le sujet de la sécurité dans toutes les catégories d'âge. Les 18-25 ans sont défavorables à 80%, tout comme les 25-49 ans. Enfin, même les plus de 65 ans ne voient pas d'un bon oeil la politique sécuritaire du Président, à 75%. On observe une legère disparité au niveau des catégories socioprofessionnelles. Les CSP- et les inactifs se montrent plus sévères avec le bilan du gouvernement (78% d’avis négatifs) que les CSP+ (72% d’avis négatifs).

La gauche et la droite unis dans l'opposition

La gauche et la droite sont relativement d’accord pour signifier leur mécontentement. La droite se montre tout de même plus dure avec 84% d’avis négatifs contre 71% à gauche. Au sein de la première, les électeurs du RN sont à 93% contre le bilan du Président sur la question tandis que les électeurs des Républicains sont à 72% défavorables.

Au sein même de son clan, Emmanuel Macron peine à convaincre. En effet, les électeurs de Renaissance se montrent partagés sur le sujet (51% positifs). Dans le détails à gauche, ce sont les électeurs de la France Insoumise qui rejettent le plus les actions du président (à 84%). Le Parti socialiste est plus modéré avec 69% d’opinions négatives.

En proie aux critiques sur les questions sécuritaires, le gouvernement a décidé de contre-attaquer dans la dernière ligne droite des Européennes. Après un débat tendu face à Jordan Bardella, le Premier ministre Gabriel Attal a pris la direction de Valence dans la Drôme vendredi pour lancer la Force d'Action Républicaine, un programme visant à réduire la délinquance dans les zones sensibles.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 23 et 24 mai, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.