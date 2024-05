52°C au Pakistan, 48°C en Inde... Quelles températures maximales le corps peut-il supporter ?

L'inde et le Pakistan sont respectivement sujets à des températures extremement élevées (48°C et 52°C) depuis plusieurs jours. Si le corps humain a la capacité de s'adapter en cas de chaleur intense, des experts ont établi qu'il ne peut pas supporter plus de 50°C.

Une évolution des températures inquiétante. Le réchauffement climatique provoque, sur la planète, des vagues de chaleurs successives et de plus en plus intenses.

La dernière en date touche plusieurs pays comme l'Inde, où il fait 48°C ou encore le Pakistan, où les températures culminent à 52°C ces derniers jours de mai. Ces chaleurs extrêmes ont été aggravés, probablement en raison du changement climatique provoqué par l'homme.

En 2022, des scientifiques de l’université de Roehampton au Royaume-Uni s'étaient penchés sur la tolérance humaine à la chaleur.

A l’aide notamment d’un échocardiographe adapté à la chaleur, les chercheurs avaient fixé entre 40 à 50 °C, la limite que le corps humain peut supporter.

Une différence entre les hommes et les femmes

D’après leur rapport, l’impact des fortes chaleurs sur le système cardiovasculaire serait par ailleurs différent entre les hommes et les femmes. Ces dernières ressentiraient plus facilement les effets de la chaleur en raison de leur Indice de masse corporelle (IMC), globalement inférieur à ceux des hommes. La transpiration, plus importante chez les hommes, entrainerait chez eux de plus gros risques de déshydratation.

D'autres recherches sont en cours afin de déterminer le rapport de causalité entre les chaleurs extrêmes et l’augmentation des coûts énergétiques métaboliques. L’équipe de l’université de Roehampton va également étudier l’impact des fortes températures sur la santé cardiaque, en fonction de l’âge et de la condition physique.

Au Pakistan, la température la plus élevée jamais enregistrée était de 54°C en 2017 dans la ville de Turbat, au sud-ouest du pays.

Le pays est le deuxième plus chaud d'Asie et le quatrième du monde, a déclaré Sardar Sarfaraz, météorologue en chef du département météorologique du Pakistan : «Notre pays est le cinquième pays le plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Nous avons été témoins de pluies et d'inondations supérieures à la normale», avait aussi déclaré Rubina Khursheed Alam, coordinatrice du Premier ministre pour le climat, lors d'une conférence de presse relayée par CNN.