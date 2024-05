Assurance-chômage : «Il faut avoir une durée d'indemnisation plus courte et le plus grand nombre de personnes au travail», affirme Bruno Le Maire

«Je soutiens pleinement ce qui a été décidé par Gabriel Attal (...) Il faut avoir une durée d'indemnisation plus courte, un meilleur accompagnement et le plus grand nombre de personnes au travail», a affirmé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, dans La Grande Interview de CNEWS, ce mardi, réagissant aux durcissements des règles de l'assurance-chômage.

Un ministre qui décrypte les effets du départ d'âge à la retraite. Invité ce mardi sur CNEWS, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a expliqué qu'il était désormais plus difficile de retrouver un emploi chez les catégories seniors avec le recul du départ d'âge à la retraite.

«À modèle social constant, nous ne pourrons pas avoir un plein emploi à 100%. Il faut savoir ce que nous voulons collectivement, et ce que nous cherchons est d'atteindre un taux de chômage à 5%», a indiqué le ministre, rappelant que cela n'avait plus été fait depuis «plus de 50 ans».

Bruno Le Maire a expliqué vouloir réduire au maximum «les périodes d'inactivité et inciter nos compatriotes à reprendre un travail, afin de faire disparaître le chômage de masse et le résiduel, et n'avoir que des poches d’inactivité», a ajouté le locataire de Bercy.

Il a d'ailleurs reconnu qu'il «soutient pleinement ce qui a été décidé par Gabriel Attal», à savoir notamment la réduction de la durée d’indemnisation de l'assurance chômage.