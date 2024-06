Paris : la capitale française championne du monde des embouteillages, selon une étude

Alors que le monde est attendu dans la capitale française à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la plus belle ville du monde apparaît aujourd'hui comme étant la plus embouteillée de la planète, selon une étude.

Des chiffres qui interpellent. Le site spécialisé Traffic Index, qui analyse les embouteillages sur l'ensemble de la planète, a publié son dernier baromètre ce mardi, dans lequel Paris est désigné comme étant la ville la plus congestionnée au mois de mai.

Ainsi, selon les données récoltées via Google Maps par le site, la Ville lumière a largement surclassé Londres, puis Saint-Pétersbourg au rang des municipalités concentrant le plus de bouchons.

©Traffic Index

Dans son calcul Traffic Index a différencié les types d'embouteillages, du plus léger au plus sérieux, grâce à un code couleur (vert, orange, rouge et rouge foncé), afin d'établir un indice de congestion du trafic (TCI).

«Avec un TCI moyen de 54,21 au cours des 30 jours précédents, les pires embouteillages sont enregistrés à Paris (54,21), Londres (46,5) et Saint-Pétersbourg (42,06)», précise le dernier rapport.

la politique de mobilité de la ville en cause ?

Invité ce lundi sur CNEWS, le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, est revenu sur les causes des embouteillages qui s'accumulent à Paris, mettant de côté les JOP 2024.

«Le véritable point noir de la circulation à Paris reste la politique de mobilité mise en place par la Ville. La moitié des places de stationnement ont été supprimées, la municipalité a fait n'importe quoi dans les plans de circulation. On a voulu fermer des accès à la voiture et pousser tout le monde vers le périphérique, et aujourd'hui il n'y a plus de place», a-t-il regretté.

«J'étais à Barcelone lors des JO en 1992, et je peux vous dire que l'on pouvait circuler. Le véritable point de blocage reste la Ville de Paris», a ajouté Pierre Chasseray.