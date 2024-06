Élections européennes 2024 : comment connaître son bureau de vote ?

Pour voter lors des élections européennes, ce dimanche 9 juin, les Français doivent avant tout connaître leur bureau de vote. Son adresse peut être trouvée de différentes manières.

Carte électorale en main, les Français sont invités à donner leur voix ce dimanche 9 juin, dans le cadre des élections européennes. Pour pouvoir remplir son devoir de citoyen, il faut en premier lieu savoir comment trouver son bureau de vote.

La référence et l'adresse de ce dernier sont normalement indiquées sur la carte électorale, à côté de la mention «lieu de vote». Mais un service en ligne est également disponible en cas de besoin.

Il suffit de se connecter sur le site service-public.fr et d'accéder à la rubrique «Interroger sa situation électorale». L'électeur peut alors renseigner la commune dans laquelle il est inscrit, ainsi que ses nom et prénom, son sexe et sa date de naissance.

Attention, le service fonctionne seulement si tous les champs sont remplis et il est impératif d'indiquer tous ses prénoms, dans l'ordre de l'état civil. Si ces conditions sont réunies, le téléservice est en mesure de fournir le numéro et l'adresse du bureau de vote. Il est également possible de trouver cette information sur le site du ministère de l'Intérieur, ainsi que sur celui de sa mairie.