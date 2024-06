Normandie : un vétéran américain s'est marié à 100 ans à sa compagne de 96 ans

Le vétéran américain Harold Terens, 100 ans, et sa désormais épouse de 96 ans, Jeanne Swerlin, se sont dit «oui» près des plages où le Débarquement a eu lieu le 6 juin 1944.

«Oui» pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Harold Terens, 100 ans, a épousé samedi matin sa fiancée de 96 ans, Jeanne Swerlin, à la mairie de Carentan-les-Marais dans la Manche, près des plages où le Débarquement a eu lieu le 6 juin 1944.

«C'est le meilleur moment de toute ma vie, j'ai 100 ans et ma fiancée en a 96, et me marier ici à Carentan, c'est incroyable : c'est mon deuxième endroit préféré au monde (...) Je me sens jeune à nouveau», a savouré Harold Terens auprès de l'AFP à l'issue de la cérémonie, après avoir salué la foule au balcon. «Ma religion est l'amour» et «l'amour» a «triomphé» de la guerre, a-t-il prôné.

«J’'ai attendu 96 ans pour trouver la bonne personne et j'ai un mariage comme seuls les rois et reines en ont», a confié la nonagénaire à l’AFP à l’entrée de la mairie. Lui était vêtu d'un costume bleu clair, et elle, d'une robe rose pour cette cérémonie.

La mairie de Carentan-les-Marais a fait les choses en grand pour ce «héros américain», en décorant les arbres et en installant un parachute de taille réduite, en référence aux GI américains parachutés le 6 juin 1944 en Normandie, comme le rapporte l'AFP.

Un déjeuner en petit comité

Après la cérémonie, le champagne, offert par la mairie, a été servi aux époux et leurs invités. «Carentan était au coeur du secteur américain de débarquement, exactement là où les troupes débarquaient», a rappelé le maire de cette commune située à 75 km au nord-ouest de Caen, en présence de l'AFP.

Après la cérémonie, les «nouveaux mariés» ont déjeuné en petit comité, entourés de leurs proches. Native de Carentan-les-Marais, Anne-Marie Ruffier, 66 ans, s'est levée tôt pour «assister à cet événement unique». «Une façon de remercier cet homme qui a aidé à la Libération de la France», dit-elle à l'AFP.

Le centenaire avait envisagé de se joindre ensuite à une parade de vétérans, qui ont défilé à 16h dans le centre de Carentan-les-Marais.

Il a finalement dû y renoncer. Il est convié à un «dîner avec le président Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden» à Paris, a annoncé à l'AFP son fils Bill. «Nous voulons qu'il préserve ses forces, il a été aux cérémonies (de commémoration, ndlr), c'est une semaine fatigante.»