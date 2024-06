Élections européennes 2024 : quels sont les départements où on a le plus et le moins voté ?

Si la participation nationale aux élections européennes s'élève à 45,26% à 17h, la situation est plus disparate dans les départements. Les meilleurs élèves se trouvaient à cette heure dans les Côtes-d'Armor.

D'un département à l'autre, la mobilisation des électeurs n'a pas été la même ce dimanche 9 juin, pour les élections européennes.

D'après les derniers chiffres, rendus publics à 17h, certains affichent une participation supérieure à celle enregistrée au niveau national, à 45,26%, tandis que d'autres sont au contraire en-dessous.

Les électeurs résidant dans les Côtes-d'Armor sont pour l'instant les meilleurs élèves du pays, avec une participation de 54,99% à l'échelle du département.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, la deuxième marche du podium revient à l'Ardèche (54,03%) et la troisième à la Haute-Saône (53,66%). La Dordogne et le Finistère suivent de près, avec respectivement 52,37% et 52,02% de participation.

Aux classement des départements qui ont le moins voté, on trouve plusieurs départements franciliens. Seuls 32,45% des électeurs du Val-d'Oise se sont jusqu'ici rendus aux urnes, contre 32,53% en Seine-Saint-Denis. La mobilisation n'a pas été beaucoup plus élevée en Haute-Corse (34,67%), Corse du Sud (34,70%) et Essonne (36,97%).

Sachant que les bureaux de vote ferment à 20h, les Français ont encore un peu de temps pour déposer leur bulletin de vote. Pour l'heure, le taux de participation reste en dessous de 50% dans 13 département français.