Électricité : Bruno Le Maire s’engage à faire baisser la facture des Français «de 10 à 15%» en février 2025

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s’est engagé ce mardi à réduire de «10 à 15%» la facture d’électricité des Français en février prochain. Pour y parvenir, ce dernier a évoqué la relance du nucléaire, qui devrait permettre d’alléger la note énergétique des consommateurs français.

Une promesse forte en pleine crise énergétique dans l’Hexagone. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, a assuré mardi que la facture d’électricité des Français allait être fortement réduite en début d’année prochaine grâce à la relance de la filière nucléaire.

«La facture d'électricité de chaque Français baissera de 10 à 15% en février 2025. C'est l'engagement que je prends ce matin», a affirmé ce dernier sur RMC. Il a justifié sa promesse par la relance de la filière nucléaire en France et l’investissement massif de l’exécutif dans les énergies renouvelables.

«Pourquoi ? Parce que nous avons relancé le nucléaire. Parce que nous avons produit 330 térawattheures d'électricité nucléaire l'année dernière. Parce qu'on a investi sur les renouvelables. Parce que nous, nous croyons à l'indépendance de la France et à son indépendance énergétique, contrairement au Rassemblement national qui nous met pieds et poings liés dans les mains des pays du Golfe et de la Russie», a précisé le ministre.

Il a ouvertement critiqué la posture du RN dans le dossier de l’approvisionnement énergétique de la France.

«Le Rassemblement national a dit très clairement par la voix de Marine Le Pen (...) qu'il ne croyait pas dans les énergies renouvelables. Donc ils vont (...) laisser les Français aux mains des producteurs de gaz et de pétrole avec le risque (...) que le prix du gaz demain et le prix du pétrole explosent, soit parce que leur ami Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, soit parce qu'il y aura une demande forte en pétrole», a souligné Bruno Le Maire.

Une hausse moyenne de 11,7% des prix du gaz attendue au 1er juillet

Le 1er février dernier, le prix de la facture d’électricité des Français a bondi de près de 10%.

La facture de gaz pour les consommateurs français devrait aussi augmenter de 11,7% en moyenne au 1er juillet par rapport à juin en raison d'un rebond des cours et d'une revalorisation du tarif des réseaux de distribution

Face à cette hausse du coût de la vie sur le plan énergétique pour les Français, Bruno Le Maire a appelé ce mardi à ce que «de nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat soient annoncées par le président de la République et par notre majorité dans les jours qui viennent».