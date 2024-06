Élections législatives 2024 : Marion Maréchal exclue de Reconquête par Eric Zemmour après son soutien au Rassemblement national

Numéro 2 du parti Reconquête et fraîchement élue députée européenne, Marion Maréchal a été exclue du parti par Éric Zemmour ce mercredi 12 juin. Plus tôt dans la journée, elle avait désavoué l'homme politique en annonçant soutenir les candidats de l'alliance fondée par le Rassemblement national et Les Républicains aux prochaines élections législatives.

Onde de choc chez Reconquête. Marion Maréchal a été exclue du parti par Éric Zemmour ce mercredi. Plus tôt dans la journée, elle avait appelé à soutenir la coalition des droites menée par le Rassemblement national et des Républicains, dénonçant une «triple faute» du président de Reconquête.

«Marion Maréchal m'a trahi. Elle ment (...) et est entourée de professionnels de la trahison. (...) C’est un record du monde de la trahison. (...) J’ai accueilli très chaleureusement Marion Maréchal, comme j’ai accueilli ses trois compères en traîtrise que son Peltier, Bay et Trochu. J’ai accueilli ces gens, je leur ai tout donné», a-t-il déclaré sur BFMTV, visiblement en colère.

«C’est simple, elle rejoint le camp familial, elle est pour le regroupement familial», a taclé Éric Zemmour avec acidité.

Désaccord profond sur l'alliance avec le RN

Marion Maréchal avait déploré ce mercredi, lors d'une conférence de presse, la décision d'Éric Zemmour de présenter des candidats Reconquête face à ceux de l'union des droites.

«Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toutes la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l’extrême-gauche. Cette décision est une triple faute», avait déclaré Marion Maréchal, avec le soutien de Guillaume Peltier, Nicolas Bay et Laurence Trochu.

Les quatre élus du parti ont conjointement appelé «à soutenir, dans toutes les circonscriptions de France, les candidats uniques de la coalition des droites».

Les grands ténors du parti ont ainsi acté une séparation d'avec Éric Zemmour, sans pour autant quitter Reconquête. C'est le principal intéressé qui a scellé leur sort en les excluant.

Selon une source à CNEWS, l'entourage d'Eric Zemmour accuse Marion Maréchal de mentir. Le président de Reconquête n'aurait jamais eu l'intention de présenter des candidats partout face au RN. Une version des faits soutenue par le principal intéressé.

Je salue l’appel de Marion Maréchal invitant ses électeurs à choisir nos candidats dès le premier tour le dimanche 30 juin.





C’est une déclaration responsable qui va dans le sens d’une dynamique patriote pour gagner et pour agir demain. — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 12, 2024

De son côté, Jordan Bardella a salué «l'appel de Marion Maréchal», estimant qu'il s'agissait d'une «déclaration responsable qui va dans le sens d’une dynamique patriote pour gagner et pour agir demain.»