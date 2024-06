«Il n'y a pas d'antisémitisme chez les Insoumis», martèle Manuel Bompard

«Il n'y a pas d'antisémitisme chez les Insoumis», a martelé, ce vendredi 14 juin, le député insoumis, Manuel Bompard, qui a dénoncé «une campagne de diffamation».

Invité de RTL ce vendredi 14 juin, le député Manuel Bompard est revenu sur les accusations d'antisémitisme dans les rangs de la France insoumise.

Pour le coordinateur de la France insoumise, il est tout à fait possible de «condamner et tout faire pour essayer de mettre un terme aux massacres qui sont en cours aujourd’hui à Gaza et ne jamais faire d’amalgame entre les actions de l’armée israélienne et les Français de confession juive.» Une phrase qui vise à répondre aux voix qui se sont élevées ces derniers mois après les prises de positions de certains membres et élus de LFI, notamment Rima Hassan qui avait été convoquée par la police pour «apologie du terrorisme» en avril dernier.

L'épineuse question de la qualification du Hamas

Une fois de plus, Manuel Bompard a été interrogé sur la qualification du Hamas. Néanmoins, le député a préféré éluder la question.

«Ma position a toujours été la même. J’ai dit qu’il fallait bien évidemment condamner les actes terroristes qui ont été commis le 7 octobre mais que l’actualité aujourd’hui, c’est le génocide qui est en cours à Gaza», a-t-il répondu.

Le candidat à sa réélection a ajouté, «si nous devons faire quelque chose, en tant que gouvernement de ce pays, dans quelques semaines, c’est utiliser les leviers d’action qui sont à notre disposition pour faire en sorte que l’armée israélienne s’arrête. (...) et il me semble que c’est notre devoir.»