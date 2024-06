Élections législatives 2024 : le controversé Aly Diouara (LFI) investi à la place de Raquel Garrido en Seine-Saint-Denis

Aly Diouara a été investi en Seine-Saint-Denis par La France insoumise en vue des élections législatives. Il remplace Raquel Garrido. Un choix qui interroge au regard des propos tenus par cet homme sur les réseaux sociaux.

Un changement qui interroge. Aly Diouara est le candidat choisi par La France insoumise pour représenter le Nouveau Front Populaire en Seine-Saint-Denis pour les prochaines élections législatives.

Il remplace Raquel Garrido. Franco-Gambien, ce fonctionnaire à la mairie de Drancy est inconnu du grand public. Il est impliqué dans la vie associative de son département mais de nombreux tweets problématiques sont remontés à la surface dernièrement.

On y découvre un homme obsédé par le sionisme et qui n'hésite pas à attaquer directement Raphaël Glucksmann dans un tweet : «Parmi eux, les élus du @partisocialiste de Seine-Saint-Denis qui font campagne (sans aucune honte) pour le candidat sioniste de la droite libérale de gôche, @rglucks1 (NDLR : compte de Raphaël Glucksmann)», écrit-il sur le réseau social X.

— Aly D (@AlyDiouara) May 12, 2024

Cela implique de rejeter aussi avec force et dégoût les discours nationaux de certains de nos dirigeants locaux. Parmi eux, les élus du @partisocialiste de SSD qui font campagne (sans aucune honte) pour le candidat sioniste de la droite libérale de gôche, @rglucks1 . 2/5 https://t.co/EDKzL8QlEJ

Toujours sur le même réseau social, Aly Diouara a aussi pris position en faveur de l'imam Hassan Iquioussen : «Mon soutien à l'homme, à ses enfants et petits-enfants et à toutes les victimes de ce climat racistement hostile».

L’islamophobie est avant toute chose un racisme d’État !





La gauche parlementaire se dressera-t-elle contre cet autoritarisme et cette nouvelle infamie xénophobe ?





Mon soutien à l’homme, à ses enfants et petits-enfants et à ttes les victimes de ce climat racistement hostile. https://t.co/8MyC8tQ2Qe pic.twitter.com/N6fqiDY1Ay

— Aly D (@AlyDiouara) July 28, 2022