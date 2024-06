Élections législatives 2024 : qui est Joseph Martin, ce candidat que le RN ne soutient plus et qu’il prévoit d’exclure pour antisémitisme ?

Joseph Martin, candidat du Rassemblement national dans la première circonscription du Morbihan, a perdu le soutien de son parti après la divulgation d'un tweet à caractère antisémite, publié en 2018.

Un message à caractère antisémite qui fait tâche. Alors que les élections législatives approchent, le Rassemblement national a annoncé le retrait de son soutien à Joseph Martin, un candidat du parti dans la première circonscription du Morbihan, en raison d’un tweet antisémite publié en 2018 et qui a refait surface ces derniers jours.

«Il n’a plus le soutien du Rassemblement National, il est suspendu et sera convoqué en vue de son exclusion», a indiqué le parti à la presse, quelques jours après la publication d’un article dénonçant le tweet, désormais supprimé, de ce candidat, âgé de 70 ans et natif d’Espagne.

Mesdames et Messieurs…





Je vous présente Joseph Martin, candidat RN dans le Morbihan.





Ces propos sont intolérables. Et ce Monsieur voudrait siéger à l’Assemblée nationale ?@J_Bardella doit lui demander de retirer sa candidature. Immédiatement. pic.twitter.com/dO0GlCnUGy — Marine Tondelier (@marinetondelier) June 19, 2024

«Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah», avait publié celui qui s’appelait José Martinez Lopez à sa naissance, avant de franciser son nom «en reconnaissance de ce que la France a fait» pour lui avant sa naturalisation.

Déjà investi par le RN en 2022

Ce changement de nom avait également pour but de prouver qu’«on peut être immigré, s’intégrer et respecter les lois de ceux qui nous accueillent», avait-il confié à nos confrères de Ouest-France.

Cet ancien élu du Chesnay (Yvelines) sous la bannière des Républicains avait déjà été investi par le Rassemblement national lors des précédentes élections législatives en 2022. Il avait recueilli 15,35% des voix au premier tour dans la deuxième circonscription du Morbihan. Un score trop faible pour lui permettre de se qualifier pour le second tour.

Si le retraité de 70 ans venait à être élu dans sa circonscription, ce dernier ne pourra pas siéger au sein du groupe RN, a indiqué le parti.