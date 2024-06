«Quand on voit la campagne, cela n'arrange pas les choses», estime le maire de Courbevoie après le viol à caractère antisémite d’une fillette de 12 ans

Deux garçons mineurs ont été mis en examen, ce mardi, pour le viol en réunion d'une fillette de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Les chefs de menaces de mort, injures et violences antisémites ont également été retenus. Une affaire sordide, à laquelle, Jacques Kossowski, maire (LR) de la ville, a réagi sur CNEWS.

Une histoire d'une violence inouïe. Deux adolescents, âgés de 13 ans, ont été mis en examen pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences antisémites sur une fillette de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Ce mercredi matin, Jacques Kossowski, maire (LR) de Courbevoie, a réagi sur CNEWS : «Ma pensée va à cette jeune fille de 12 ans. Cette jeune fille de 12 ans qui a subi cet acte odieux, ce crime, elle ne pourra jamais l'oublier. C'est à elle que je pense. Malgré tous les psychologues qu'elle pourra voir, ça ne pourra pas être oublié», a-t-il expliqué.

«J'ai été très surpris que cela se passe dans ma commune»

Horrifié par cet acte, le maire de la ville a été très surpris d'apprendre la nouvelle : «J'ai été très surpris que cela se passe dans ma commune. Je ne comprends pas, je ne comprends pas que des jeunes de 13 ans puissent faire des actes comme cela. Concernant l'antisémitisme, je suis désolé de le dire, mais quand on voit la campagne des Européennes, cela n'arrange pas les choses, mais ce n'est pas une raison, pas une excuse», ajoute Jacques Kossowski.

Le maire compte aider la famille dans les prochains jours : «Je pense vraiment à cette jeune fille et à ses parents. Si ses parents ont besoin, je vais les contacter pour qu'ils viennent me voir. On ne peut pas accepter ça, c'est intolérable. C'est vrai que c'est au maire de faire le maximum. Je vais me renseigner pour en savoir plus et savoir ce que je peux apporter de plus à ces personnes-là», a-t-il conclu.

Un troisième suspect, également mineur, a été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête. Il aurait filmé le viol de la jeune fille.