«Le programme du Rassemblement national se résume à une page blanche», fustige Bruno Le Maire

«Le programme du Rassemblement national se résume à une page blanche», a fustigé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, dans La Grande Interview de Laurence Ferrari, ce jeudi.

Une réponse attendue. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, était l'invité de Laurence Ferrari, ce jeudi, lors de La Grande Interview sur CNEWS. Interrogé sur les propos de Jordan Bardella qui avait expliqué qu'il hériterait «d'une situation financière de quasi-faillite» en cas d'arrivée au pouvoir, le ministre de l'Économie a contre-attaqué : «Il découvre la lune Jordan Bardella, s'il découvre les comptes publics, il a des députés au Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, par exemple, qui est à la commission des finances», a expliqué Bruno Le Maire.

«Ils m'ont accablé depuis des années, pas pour me dire qu'il y avait trop de dépenses, mais pour me dire de ne pas retirer le bouclier sur l'électricité, "il faut continuer à dépenser 10 milliards". Ils m'ont accablé pendant la crise du Covid pour me dire "Vous ne dépensez pas assez pour les TPE, les PME". Ils m'ont accablé face à l'inflation en disant qu'il fallait supprimer, quasiment, toutes les taxes sur l'essence pour des dizaines de milliards d'euros», poursuit-il.

«Qu'est ce qui reste sur le pouvoir d'achat dans le programme du Rassemblement national ? Rien, zéro, nada»

Selon Bruno Le Maire, le programme économique du Rassemblement national est vide : «Depuis des années, les députés du Rassemblement national n'ont pas cessé d'avoir la transparence sur les comptes publics, et ils n'ont pas appelé à des économies mais à beaucoup, beaucoup plus de dépenses, donc que Jordan Bardella balaye devant sa porte, qu'il écoute un peu plus les députés du Rassemblement national, il verra exactement quelle est la situation des comptes. Par ailleurs sur leur projet, c'est une page blanche le projet du Rassemblement national. On ne confie pas le pouvoir de la France dont le programme se résume à une page blanche. La sortie de l'OTAN, supprimée. La baisse de la TVA, supprimée. Qu'est-ce qui reste sur le pouvoir d'achat dans le programme du Rassemblement national ? Rien, zéro, nada. Ils renient la promesse sur les retraites, ils renient la promesse sur les autoroutes», a expliqué le ministre de l'Économie.

«Si les Français nous font confiance le 8 juillet prochain, il va falloir se remettre au travail d'arrache-pied et faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour les Français sans perdre une seconde, mais je le redis, le programme du Rassemblement national, c'est une page blanche et on ne confie pas le pouvoir de la France à un programme qui n'a plus de projet», a-t-il conclu.

Lors de l'interview, Bruno Le Maire s'en est aussi pris au programme économique du Nouveau Front populaire en expliquant que leur proposition d'augmentation du Smic à 1.600 euros «conduira au retour du chômage de masse».