Rappel de produits : attention, ce jambon ne doit pas être consommé

Des tranches de jambon vendues dans de très nombreux magasins alimentaires français entre le 11 et le 17 juin ont fait l'objet d'un rappel puisqu'elles pourraient contenir la listeria, une bactérie à l'origine de la listériose.

Un produit dangereux. Le site Rappel Conso, a alerté les Français concernant deux lots de jambon vendus partout sur le territoire et qui pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes, qui peut entraîner la listériose, une maladie potentiellement mortelle. Les produits ont été vendus chez Franprix, Leader Price, Casino, Vival et Spar dans toute la France entre le 11 et le 17 juin.

Le premier lot de jambon rappelé est de la marque Leader Price. Le numéro de lot est 163110 01260621, son code-barres est le 3263859182724. La date de péremption de ce lot est fixée au 16 juillet 2024.

#RappelProduit JAMBON CUIT A L ETOUFFEE 2 tranches 150g LEADER PRICE - LEADER PRICE





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence de Listeria monocytogeneshttps://t.co/VYQo1lRUWx pic.twitter.com/iGDcbHchBy — RappelConso (@RappelConso) June 18, 2024

Le deuxième lot est de la marque Franprix. Le numéro de lot est 162110 01260621, son code-barres est le 3263859182793. La date de péremption de ce lot est au 21 juillet 2024.

#RappelProduit LE JAMBON CUIT A L'ETOUFFEE 2 tranches 130g FRANPRIX - FRANPRIX





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence de Listeria monocytogeneshttps://t.co/yrrhVZT8JA pic.twitter.com/oUE8MXZLbW — RappelConso (@RappelConso) June 18, 2024

«Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation», alerte RappelConso.

«La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines», ajoute le site gouvernemental.