«Vous ne pouvez pas défiler pour Charlie et faire alliance avec le NPA» : Bruno Le Maire tacle François Hollande

«Vous ne pouvez pas défiler pour Charlie et faire alliance avec le NPA, qui a été condamné pour apologie du terrorisme», a déploré ce jeudi sur CNEWS Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, évoquant le choix de François Hollande.

Le ministre de l'Économie et des Finances était l'invité de la Grande Interview CNEWS-Europe 1 ce jeudi 20 juin. Bruno Le Maire est revenu sur le ralliement de François Hollande au Nouveau Front Populaire.

«Je trouve que tout cela est indigne. Je ne parle même pas de convictions de fonds, après tout, on en a vu d’autres en politique. Mais voir François Hollande, qui a fait une réforme des retraites, qui a fait la loi El Khomri sur le marché du travail, tout à coup trouver qu’un retour à la retraite à 60 ans, c’est bien, il y a un côté complètement lunaire. Admettons que les convictions ne comptent pas mais les valeurs, c'est essentiel», a déploré Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Économie a ajouté, «Vous ne pouvez pas être ancien président de la République, avoir défilé dans les rues de Paris pour dire "je suis Charlie", vous être opposé à la montée de l’antisémitisme, à la montée de l’islam radical dans notre pays et puis faire alliance avec un parti, le NPA, qui a été condamné pour apologie du terrorisme.»

«Cette campagne, je l’ai dit, est hors-sol du point de vue des réalités économiques et financières mais elle est aussi hors-valeur du point de vue des hommes et des femmes», a-t-il regretté, ajoutant, «nous manquons de voix fortes qui ont des valeurs, des principes et des convictions».