Un célèbre skateur se fait faucher en vélo par un autre cycliste à Paris, sa vidéo devient virale

Le skateur professionnel américain Tyshawn Jones a été agressé à Paris ce jeudi en marge du défilé Adidas de la Fashion Week où il se rendait. Un individu l’a éjecté de son vélo avec un violent coup de pied. La vidéo fait le buzz.

Quelle mouche a piqué son agresseur ? Le célèbre skateur Tyshawn Jones, suivi par près de 750.000 personnes sur Instagram, a été violemment mis au sol par un inconnu alors qu’il circulait tranquillement à vélo. L'athlète américain, de visite à Paris pour assister au défilé Adidas, a profité de son temps libre pour s’offrir une balade en Vélib’.

Après avoir franchi un carrefour, un homme sorti de nulle part l’a dépassé précipitamment sur la piste cyclable pour lui asséner un violent coup de pied dans la roue arrière, envoyant Tyshawn Jones au sol.

Pro Skateboarder Tyshawn Jones got kicked off his bike while riding around Paris this morning pic.twitter.com/4mpqe8jwKp

— Ovrnundr (@Ovrnundr) June 20, 2024