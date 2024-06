Propos racistes : Éric Dupond-Moretti demande la suspension d’une fonctionnaire

Après la diffusion d’un reportage à la télévision axé sur la campagne des législatives à Montargis, Éric Dupond-Moretti a demandé, ce samedi, la suspension d’une fonctionnaire pour des propos racistes.

C’est une séquence devenue virale. Ce samedi 22 juin, Éric Dupond-Moretti a demandé un rapport en vue d’obtenir la suspension d’une fonctionnaire, suite aux propos racistes qu’elle a tenues dans le cadre d’un reportage diffusé sur France 2. Des insultes que le garde des Sceaux juge «absolument inadmissibles».

«Va à la niche !»

Dans l’extrait du reportage diffusé jeudi soir, un couple de sympathisants Rassemblement national est filmé en train de tenir des propos racistes envers leur voisine. «Te voilà encore toi ? On t'a invitée ? Non ! Tu dégages ! J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. On fait ce qu'on veut, on est chez nous. Va à la niche !», lance-t-elle. Sa voisine, aide-soignante de profession et vivant en France depuis trente ans, assure être régulièrement victime d’agressions verbales de ce genre et de cris de singe.

J’ai demandé aux chefs de la cour d’appel d’Orléans un rapport immédiat en vue de la suspension à titre conservatoire de la fonctionnaire du tribunal de Montargis pour ses propos absolument inadmissibles tenus dans cette vidéo.





La haine n’aura jamais sa place dans nos tribunaux. https://t.co/DzR4flO9eU — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) June 22, 2024

Suspension de la fonctionnaire

Face à la violence des propos, le parquet de Montargis a annoncé, ce vendredi, s’être saisi des faits. «Les paroles et comportements constatés pouvant revêtir les qualifications pénales d'injures publiques et non publiques à caractère raciale, provocation publique à la discrimination et violence sans incapacité à caractère raciale», indique le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.

De son côté, le ministre de la Justice précise sur X avoir «demandé aux chefs de la cour d'appel d'Orléans un rapport immédiat en vue de la suspension à titre conservatoire de la fonctionnaire du tribunal de Montargis pour ses propos absolument inadmissibles tenus dans cette vidéo. La haine n'aura jamais sa place dans nos tribunaux».