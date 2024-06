Elections législatives 2024 : Le RN peut être «une expérience à essayer», ironise Mathieu Kassovitz

À une semaine du premier tour des élections législatives anticipées, l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz a estimé avec ironie ce dimanche que le Rassemblement national pouvait être «une expérience à essayer», sans laquelle «on se saura jamais vraiment qui on est».

Une étape nécessaire. Interrogé sur la probable victoire du Rassemblement national aux prochaines élections législatives anticipées (30 juin-7 juillet), le réalisateur du célèbre film La Haine, a déclaré ce dimanche 23 juin sur LCI avoir «toujours été un peu dans l’attente de l’arrivée du Front national au pouvoir, pour voir quelle est la vraie réaction des Français».

«Est-ce qu’on est toujours le pays des droits de l’Homme ou est-ce qu’on est autre chose ? Peut-être qu’on est devenu autre chose et il faut accepter cela aussi», s'est-il demandé. «Peut-être que le FN a sa place en France, peut-être qu’ils vont faire un meilleur boulot, peut-être que c’est quelque chose à essayer», a-t-il ajouté.

«Je pense qu’à un moment on va basculer»

Mathieu Kassovitz a également affirmé qu'il ne manifesterait pas en cas de victoire du RN aux élections législatives. «C’est tout le temps le même cirque. Il y a une action, une réaction. Manifester, moi, je ne suis pas trop pour. Je vais me mettre dans la me*** mais… je suis pour la violence face à la violence», a-t-il avoué.

«Alors que ce soit Jordella, Le Pen ou quelqu'un d'autre, je pense qu’à un moment on va basculer», a conclu l'acteur, en mélangeant volontairement le prénom et le nom du président du RN, Jordan Bardella, arrivé en tête des élections européennes.

L'acteur démonte ses détracteurs sur Instagram

L'acteur de 56 ans est connu, aussi, pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il l'a une nouvelle fois prouvé ce dimanche, en dégainant la sulfateuse sur son compte Instagram, peu de temps après son entretien :

«Pour tous les idiots, imbeciles, connards, qui utilisent les mêmes outils de propagande que les fachos et m’accusent d’avoir déclarer de voter RN. Voici un extrait plus large de cette itw et vous avez même la possibilité de voir les 25 mn complète sur LCI», a-t-il écrit, visiblement très énervé par les vives réactions des internanutes.

Ces dernières heures, de nombreuses vidéos (qui ne montraient bien souvent qu'une partie de son intervention) faisaient le tour des réseaux sociaux, et Mathieu Kassovitz en prenait pour son grade.

Pour rappel, selon un dernier sondage, à une semaine du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national (RN) et ses alliés de l'aile des Républicains (LR), menés par Éric Ciotti, arriveraient en tête avec 35,5% des intentions de vote.

Suivent l'alliance de gauche, rassemblée sous la bannière du Nouveau Front populaire, à 29,5% et le camp présidentiel (Ensemble) qui atteindrait 19,5%, selon un sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien publié ce samedi 22 juin.