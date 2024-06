Impôts 2024 : voici la date limite pour corriger votre déclaration

Vous êtes distrait et craignez d’avoir commis une erreur sur votre déclaration d’impôts ? Pas de panique, il vous reste quelques heures pour la corriger.

L’erreur est humaine. S’il est trop tard pour déclarer vos revenus, vous pouvez cependant toujours corriger votre déclaration.

LE TEMPS PRESSE

Vous avez jusqu’à ce soir, mercredi 26 juin, 23h59 pour corriger votre déclaration de revenus. Il vous suffit de vous rendre sur le site impots.gouv.fr, d’accéder à votre déclaration et de cliquer sur « corriger » en bas à droite de votre écran.

Attention, vous vous exposez toutefois à une majoration de 10% appliquée pour un retard sans mise en demeure.

POUR LES RETARDATAIRES

Si vous n’avez pas corrigé votre déclaration de revenus à temps, il n’est pas trop tard. Un nouveau service de correction ouvrira à partir du 31 juillet et jusqu’à 4 décembre inclus. Il sera possible de modifier un revenu et ajouter ou changer une réduction ou un crédit d’impôt. Cependant, vous ne pourrez pas modifier quelques éléments concernant votre état civil tels que votre adresse de résidence fiscal du 1er janvier 2024.

À noter que les avis d’impôts arriveront entre le 24 juillet et le 2 août sur votre espace particulier du site impots.gouv.fr.

QUID DES DÉCLARATIONS PAPIER ?

Si vous avez rempli votre déclaration de revenus, vous ne pouvez pas la corriger car le délai de rectification est le même que celui de dépôt, soit le 21 mai dernier. Rien n’est perdu pour autant, vous pouvez formuler une réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, c’est-à-dire le 31 décembre 2026.

Vous pouvez adresser cette réclamation en ligne depuis la messagerie de votre espace sécurisé, par courrier postal envoyé à votre centre des finances publiques, ou au guichet de votre service des impôts des particuliers.