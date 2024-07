Élections législatives 2024 : voici la carte des résultats complets du 1er tour

Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l’Intérieur, le Rassemblement national et ses alliés arrivent en tête du 1er tour des législatives avec 33,15% des voix. Ils sont suivis par le Nouveau Front populaire (NFP), qui récolte 27,99% des suffrages, et Ensemble (20%).

À la suite du premier tour des élections législatives, tenu ce dimanche 30 juin, le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête dans une large partie du territoire, réalisant un score inédit de 33,15%, suivis par la coalition de gauche, le Nouveau Front populaire, (27,99%) et la majorité présidentielle (20%).

Le RN et ses alliés sont arrivés en tête dans le Pas-de-Calais, dans le Loiret, en Seine-Maritime, dans les Pyrénées-Orientales, en Hautes-Pyrénées, dans le Côte-d’Or, en Moselle, dans la Meuse, dans l’Oise, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, dans l’Aude, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin ainsi que dans le Var et la plupart des départements du Grand-Est et des Hauts-de-France.

Voici les résultats définitifs (sous réserve d'éventuelles corrections) du premier tour des élections législatives par circonscription publiés ce lundi matin par le ministère de l'Intérieur. 39 députés du Rassemblement national ont été élus dès le premier tour, 32 du côté du… pic.twitter.com/bGzchXV077 — Agence France-Presse (@afpfr) July 1, 2024

De son côté, le Nouveau Front populaire est arrivé en tête dans les Pyrénées-Atlantiques, en Ariège, en Lozère, dans le Puy-de-Dôme, en Corrèze et dans des circonscriptions de l’Isère, de la Vienne et du Lot.

La coalition présidentielle Ensemble pour la République a enregistré une dégringolade et ne s’est imposée que dans des circonscriptions parisiennes ainsi qu’en Bretagne où elle est arrivée en tête.

Au total, 39 députés du Rassemblement national ont été élus dès le premier tour et 32 du côté du Nouveau Front populaire.

