Nouvelle-Zélande : 340 chats tués lors d'un concours de chasse pour enfants

Près de 340 félins ont été tués lors d’un évènement controversé de chasse pour enfants dans la région de Canterbury (Nouvelle-Zélande), qui a pris fin dimanche 30 juin. Certains dénoncent de la maltraitance animale, mais les organisateurs invoquent la protection de l'écosystème.

Un peu plus de 1.500 personnes ont participé à un concours de chasse pour enfants à Canterbury (Nouvelle-Zélande), qui s’est terminé dimanche 30 juin. Parmi les participants se trouvaient un tiers de jeunes de moins de 14 ans, qui ont chassé des chats pour gagner de l’argent.

La récompense est de 500 dollars néo-zélandais (282 euros) pour celui qui a tué le plus grand nombre de félins, et 1.000 dollars néo-zélandais (565 euros) pour celui qui piège le plus gros chat.

La campagne de chasse vise essentiellement les animaux sauvages dits «nuisibles» pour l’écosystème. Parmi eux figurent les cerfs, les cochons, les canards, les opossums, les lapins… et les chats, ajoutés l’an dernier à la liste.

+40% de chats tués par rapport à l'an dernier

Ce sont plus précisément les chats «féraux» - nés domestiques mais retournés à l’état sauvage, généralement après un abandon - qui sont visés : «La catégorie féline a été créée pour "réguler" les chats féraux, qui menacent la faune indigène et sont porteurs de maladies mettant en danger le bétail des agriculteurs», a expliqué Matt Bailey, l’organisateur du concours, dans The Guardian.

Cette année, les jeunes chasseurs ont tué près de 340 félins, soit 40% de plus que l’an dernier. Pour le chasseur en chef, les enfants grandissant en campagne évoluent dans un environnement où les animaux sont chassés, écorchés, transformés et mangés : «C’est la vie rurale», a-t-il simplement estimé.

L’avis est loin d’être partagé par tous. Certains défenseurs de la cause animale décrivent l'événement comme un concours cruel envers les animaux, qui aurait tendance à les désensibiliser à la violence.

L’Animal Justice Party (un parti animaliste australien), préconise l’étude d’autres méthodes, comme des programmes de capture et de stérilisation.