Météo : quand les températures vont-elles remonter ?

Alors que les températures persistent à vouloir rester en dessous des normales de saison en ce début juillet, le mercure devrait remonter progressivement dans les prochains jours, d’après les prévisions de Météo-France.

Vers un temps plus chaud et plus clément. Après un début juillet capricieux, le mercure devrait remonter dès ce jeudi après-midi, à commencer par le pourtour méditerranéen, ainsi que la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur et la Corse qui bénéficieront de températures supérieures à 25 °C.

Selon les prévisions de Météo-France, la température maximale sera de 28 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) ce jeudi après-midi.

© Météo-France

Cette tendance va se poursuivre ce vendredi après-midi, avec une hausse globale des températures dans l’ensemble de l’Hexagone. Il fera ainsi plus de 21 °C dans tout le pays, à l’exception de Lille (Nord), Cherbourg (Manche) et Brest (Finistère). Les maximales seront de 29 °C à Gap (Hautes-Alpes) et Montpellier (Hérault) et la minimale de 17 °C à Lille.

© Météo-France

Une dépression orageuse fera son apparition dans le quart du sud-ouest de la France ce samedi matin, avec des orages prévus entre Bordeaux (Gironde) et Vichy (Allier). Cette perturbation va gagner du terrain dans l’après-midi, avec de fortes précipitations attendues du nord-est au sud-ouest du Pays, à savoir de Strasbourg (Bas-Rhin) à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

© Météo-France

Les températures redescendront alors dans tout le pays en dessous des 25 °C, à l’exception de la région PACA et de la Corse. Les minimales seront de 17 °C à Brest et Cherbourg alors que la maximale sera de 29 °C à Ajaccio.

La journée de dimanche sera globalement marquée en France par la pluie, à l’exception de la Nouvelle-Aquitaine, du pourtour méditerranéen, de l’Ile-de-France, de la Corse et d’une partie du Grand-Est. Les minimales seront de 18 °C à Lille, Cherbourg et Brest, tandis que la maximale sera de 30 °C à Montpellier.

© Météo-France

Dès lundi matin, le soleil fera son grand retour dans tout l’Hexagone, à l’exception de la Bretagne et de communes comme Lille et Cherbourg. Le mercure devrait aussi fortement remonter, avec des températures supérieures à 25 °C dans la moitié sud du pays ce lundi après-midi. Les minimales seront de 21 °C à Cherbourg et à Brest, alors que la maximale sera de 30 °C à Ajaccio.

© Météo-France

Les prévisions de Météo-France pour mardi après-midi prochain sont encore plus positives puisque les fortes chaleurs devraient faire leur apparition tout au sud du pays, avec 32 °C attendus à Ajaccio et 31 °C à Tarbes (Hautes-Pyrénées).

© Météo-France

Plus globalement, le mercure dépassera les 25 °C dans tout le pays dans l’après-midi, à l’exception de Cherbourg et de Brest.