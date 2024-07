Deauville : plusieurs greens de golf vandalisés, une enquête ouverte

Plusieurs greens du terrain de golf Barrière de Deauville (Calvados) ont été découverts saccagés ce dimanche 7 juillet. Des phrases anticapitalistes et antifascistes ont été inscrites par les auteurs des faits pour accompagner ces dégradations.

La piste d'un saccage des antifas privilégiée. Ce dimanche 7 juillet, les habitués du golf Barrière de Deauville dans le Calvados ont découvert cinq greens saccagés et impraticables. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre afin d'identifier les auteurs des faits.

Le terrain a été bêché à certains endroits, créant de larges mottes de terre. Des phrases revendiquant des messages antifascistes et anticapitalistes ont été creusées dans le sol. On peut ainsi lire : «Bourgeois amis des fachos», «capitalistes aiment fachos», «antifa», «n***e vos golfs» ou encore «à bas la propriété».

Invité de CNEWS, ce mercredi 10 juillet, l'ancien policier et nouvel élu député européen (RN), Matthieu Valet, a commenté l'affaire.

«On a là tous les signes de l’ultra-gauche et notamment de ceux qui s’appellent les Antifas. Dans ma carrière de policiers, on a interpellé des Antifas et souvent, lorsque l’on regarde les profils, ceux qui commettent ces dégradations, qui mettent à mal notre démocratie, ce sont souvent des enfants de bourgeois», a affirmé ce dernier à notre micro.