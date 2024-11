Match France-Israël : quelles sont les personnalités politiques attendues au Stade de France ?

Alors que les autorités israéliennes ont déconseillé à leurs ressortissants d’assister au match de football contre la France ce jeudi soir à Saint-Denis, outre le président de la République Emmanuel Macron, plusieurs personnalités politiques seront également présentes au Stade de France.

Un match sous haute tension. A la veille de la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël (ce jeudi à 20h45), plusieurs personnalités politiques ont emboîté le pas à Emmanuel Macron et ont fait savoir qu'elles assisteront au match de football, au Stade de France.

De par un contexte international qui cristallise de nombreuses tensions en provenance du Moyen-Orient, à peine 20.000 spectateurs devraient se rendre dans l'enceinte située à Saint-Denis pour assister à la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël.

Nicolas Sarkozy et Michel Barnier présents

Néanmoins, face aux doutes émanant de la classe politique, en particulier la France insoumise ayant demandé l’annulation du match, le chef de l’État a voulu se montrer rassurant, affirmant qu’il serait présent dans l’enceinte du stade pour la rencontre.

D’après une information du Parisien, il sera accompagné d'un de ses prédécesseurs en la personne de Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre Michel Barnier, sera également aux côtés d'Emmanuel Macron.

Un important dispositif de forces de l’ordre sera également déployé, pour assurer la sécurité dans le stade mais aussi aux alentours, d’après le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Ainsi, 4.000 policiers et gendarmes seront à pied d’œuvre dans la région parisienne jeudi soir, en plus de 1.600 stadiers autour et dans le stade.