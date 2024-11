L'artiste international Michel Bassompierre expose ses imposants animaux en pleine nature à Vertou

Le sculpteur de renommée internationale Michel Bassompierre va présenter sa plus grande exposition dans la ville de Vertou, en Loire-Atlantique, dès ce samedi 16 novembre. En partenariat avec le WWF et parrainé par François Cluzet, l'artiste pose ses sculptures animales en France après avoir proposé ses œuvres à Paris, Monaco, New York et Marrakech.

Nature et art, un combo gagnant. Le sculpteur Michel Bassompierre va exposer pas moins de 17 de ses œuvres dans la ville de Vertou (Loire-Atlantique) dès ce samedi 16 novembre. «Élégance animale» sera un parcours au cœur de la commune, avec les multiples animaux dispersés dans les rues.

Un artiste attaché depuis près de quarante ans à la petite ville grâce à René Robin, lui aussi sculpteur. Les deux hommes ont tissé des liens très forts entre travail et respect. Les deux créateurs ont partagé de nombreuses techniques, qui ont inspiré à Michel Bassompierre ses premières sculptures émaillées.

Les animaux en ligne éditoriale

Amoureux de la nature, le septuagénaire est passionné de nature depuis l'enfance. Il raconte : «J'avais 14 ou 15 ans quand j'ai senti que le monde animal était le mien». Ours brun, gorilles, ours polaire, mais aussi manchot, les œuvres de Michel Bassompierre sont magistrales et grandioses.

Depuis la fin des années 1970, l'artiste sculpte des œuvres animalières, souvent en forme ronde. Les animaux principalement reproduits sont des ours et des gorilles, mais il s'est aussi lancé dans la représentation d'autres animaux grâce à des collaborations avec le Zoo de Beauval ou encore la cristallerie Baccarat.

Sa plus grande sculpture, «Le Mélèze», se hisse ainsi à plus de six mètres de haut. Déjà exposé à l'Opéra Garnier en 2022, il se dressera dans le parc de la Sèvre. Son autre œuvre immense, «L'Empereur», sera exposée pour la deuxième fois après sa première présentation à Monaco l'été dernier.

Des partenaires de renom

Après plusieurs décennies de sculpture, Michel Bassompierre s'est construit un nom à l'international. Grâce à des expositions dans le monde et aux engagements de la ville de Vertou, le WWF a souhaité devenir partenaire de cette exposition. Sa présidente, Isabelle Autissier, interviendra en conférence en février prochain dans la commune.

Fin admirateur de la sculpture animalière, l'acteur François Cluzet, parrain de cette édition, s'est exprimé sur le travail du sculpteur : «J'ai une passion pour la sculpture animalière et lorsque j'ai eu la chance d'assister à la naissance d'un gorille des mains de maître de Bassompierre, j'ai eu un véritable coup de cœur».

L'exposition se tiendra du 12 novembre au 15 février 2025 dans la ville de Vertou (Loire-Atlantique).