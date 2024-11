«Paris is fini for you» : l'équipe du rappeur Gazo filmée en pleine bagarre dans la rue avec Offset, ancien membre du groupe américain Migos

La dernière visite d'Offset à Paris, où il prévoyait de collaborer avec le rappeur français Gazo, a viré au drame lorsqu'une dispute liée au tournage d'un clip a dégénéré en bagarre entre leurs entourages.

Alors qu'ils s'apprêtaient à tourner le clip de leur nouvelle chanson dans la capitale française, Offset, ancien membre du groupe de rap Migos, a été impliqué dans une violente altercation avec l'équipe de Gazo. Des vidéos de la bagarre, qui a eu lieu dans une rue parisienne, ont rapidement circulé en ligne.

L'artiste américain et son entourage quittaient l'Hôtel du Collectionneur, après avoir passé du temps avec le rappeur français plus tôt dans la soirée. Dans les vidéos, Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, est d'abord filmé en train de monter dans une voiture avant d'en ressortir après avoir été abordé agressivement par des membres de l'équipe de Gazo.

Offset got into a fight today in Paris with French rapper Gazo and his crew, after they allegedly paid Offset for a music video shoot, and he didn't meet their requirements





They demanded Offset return the money, and when he didn't things got heated





"I'll fire your ass up"… pic.twitter.com/lk1dw2YPjC

