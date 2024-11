Affaire Pierre Palmade : l'avocat des victimes juge «scandaleux» que le comédien ne soit pas poursuivi pour homicide involontaire

Plus d'un an après l'accident, le procès de Pierre Palmade va s'ouvrir ce mercredi 20 novembre à Melun. L'humoriste sera jugé pour blessures involontaires. Un chef d'accusation qui fait débat et qui est jugé «scandaleux» par l'avocat des victimes.

Un jugement attendu. C'est une affaire qui avait fait grand bruit, le 23 février 2023, un accident de la route causé par Pierre Palmade, alors sous l'emprise de stupéfiants, avait fait trois blessés graves d'une même famille : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui avait perdu le bébé qu'elle attendait. Un an et demi après les faits, le procès du comédien va s'ouvrir ce mercredi 20 novembre au tribunal correctionnel de Melun pour le seul chef de «blessures involontaires aggravées par la prise de drogues».

La décision de juger l'humoriste pour ce seul chef d'accusation sans retenir l'homicide involontaire a provoqué de nombreux débats. Interrogé sur RTL ce dimanche, Mourad Battikh, avocate des victimes, a expliqué que cette qualification était «scandaleuse» : «Juridiquement, pour qu'il y ait un homicide, il faut qu'il y ait un être vivant qui soit mort. Et là, on avait un fœtus qui allait naître, vivant et viable et qui n'a pas pu vivre à cause de l'accident. Il y a un lien de causalité direct entre la mort de cet enfant et l'accident. Et juridiquement, on n'en tire aucune conséquence», a-t-il déclaré. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur des cas semblables d'accidents de la route, un enfant qui n'est pas né vivant n'existe pas en tant que personne légale.

pierre palmade encourt 14 ans de prison

Le jour de l'accident, après avoir fait la fête pendant plusieurs jours, Pierre Palmade avait une importante quantité de cocaïne et de 3MMC (une drogue de synthèse) dans le sang. C'est l'un des points sur lequel Mourad Battikh compte appuyer puisque, selon lui, c'est une circonstance aggravante : «Il y a un élément intentionnel. Quand on prend un cocktail de drogues pendant plusieurs jours, on décide de se mettre dans cet état et de consommer à outrance. In fine, on décide de prendre le véhicule et de mettre en danger la vie des autres», a-t-il ajouté sur RTL.

De son côté, Pierre Palmade, s'était dit «catastrophé» des conséquences de l'accident pour les victimes. «Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort (...). Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien», avait déclaré l'artiste et comme le rapporte l'AFP.

Pierre Palmade se trouve en état de récidive légale en raison d'une condamnation en 2019 pour usage de stupéfiants. Il encourt ainsi une peine de quatorze ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende.