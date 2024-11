Stéphane Séjourné confirmé au poste de Commissaire européen et vice-président exécutif à la stratégie industrielle

Stéphane Séjourné, ancien ministre des Affaires étrangères, a été officiellement confirmé, ce mercredi 20 novembre, au poste de Commissaire européen et vice-président exécutif à la stratégie industrielle.

Une confirmation qui était attendue. Après avoir été auditionné au Parlement européen le 12 novembre dernier, l'ancien ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a été nommé vice-président exécutif de la Commission européenne en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle, ce mercredi 20 novembre.

Congratulations @steph_sejourne on being confirmed as European Commission Executive Vice-President for Prosperity & Industrial Strategy!





It's high time to work together to regaining Europe's industrial competitive edge





«Le groupe Renew Europe se félicite de l'approbation par le Parlement européen de la nomination de Stéphane Séjourné au poste de vice-président exécutif de la Commission pour la prospérité et la stratégie industrielle, une responsabilité exceptionnelle pour ouvrir la voie à nos industries et à nos entreprises afin qu'elles deviennent plus compétitives et pour renforcer la souveraineté de l'Europe dans les secteurs et les technologies de pointe qui façonnent l'économie mondiale, avec l’impact que cela induira en terme de création d’emplois de qualité sur le territoire européen», a déclaré le groupe Renew Europe dans un communiqué publié ce mercredi 20 novembre.

Pour rappel, le 17 septembre dernier, Ursula von der Leyen avait attribué au candidat tricolore le portefeuille de la stratégie industrielle, lui octroyant au passage également le poste de vice-président exécutif pour la Prospérité et la Stratégie industrielle.

Pendant son audition, ce fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron a présenté une pierre, une pegmatite portugaise, symbolisant les défis industriels européens, notamment le manque de contrôle du recyclage des matériaux rares.

Surtout, Stéphane Séjourné a insisté sur la nécessité d’une souveraineté industrielle et sur un investissement massif pour la décarbonation. Il s’est engagé à réformer les circuits de recyclage, à renforcer la taxe carbone aux frontières et à simplifier l’accès aux financements pour les PME.