«Je dois un million et demi» : endetté, Jean Lassalle lance un appel aux dons pour rembourser sa campagne européenne

Jean Lassalle, l’ex-tête de liste Alliance rurale aux élections européennes en juin dernier, a lancé un appel aux dons la semaine dernière, après avoir accumulé «un million et demi d’euros de frais de campagne à rembourser».

Trois mois après la date limite de dépôts des comptes de campagne devant la Commission nationale des comptes de campagne et de financement, Jean Lassalle est au bord du gouffre. En effet, l’homme politique béarnais, candidat malheureux aux élections européennes en juin dernier, a accumulé une dette d’un million et demi d’euros qu’il doit rembourser au plus vite.

Dans l’espoir de sortir la tête de l’eau, l’ex-tête de liste Alliance rurale a lancé un appel au don le 18 novembre dernier sur les réseaux sociaux, depuis son bureau à Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques. «Je dois un million et demi, cela ne m'est jamais arrivé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui et d'une manière solennelle, je fais appel à vous», a confié l’homme politique, d’un ton grave.

«Cette campagne me coûte abominablement cher»

Dans le détail, les frais de Jean Lassalle concernent essentiellement des frais d’impression de ses professions de foi et de sa propagande électorale. Pour rappel, l’ancien candidat aux élections européennes, à 600.000 voix près, n’avait pas atteint les 3% nécessaires au remboursement par l’État.

«J'ai fait 29 campagnes électorales dans ma vie, depuis mes 21 ans. Jamais je ne me suis trouvé dans une situation telle que celle-ci. J'en suis malade !», a-t-il livré auprès de France 3 ce vendredi 22 novembre. «Cette campagne me coûte abominablement cher», a-t-il poursuivi.

Jean Lassalle a également reconnu auprès de nos confrères avoir été «imprudent». «Je n'ai vu que le potentiel de réserves de voix. Cela me servira de leçon ! J'ai toujours voulu garder mon indépendance. Maintenant, je comprends pourquoi j'y étais si attaché. J'ai été imprudent alors que j'ai toujours été prudent. J'ai vu la marée trop belle», a regretté le Béarnais.