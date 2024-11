Vents violents : les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange ce dimanche

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange «vents violents» pour la journée du dimanche 24 novembre.

La prudence est de mise. Météo-France a placé le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange «vents violents» ce dimanche. Plus précisemment, le vent devrait fortement souffler dans le secteur sud, en particulier dans la nuit de dimanche à lundi. La vigilance pourrait d'ailleurs être maintenue jusqu'à lundi.

© Météo-France

L'insititut météorologique précise qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité et de réseau téléphonique. Il pourrait y avoir des chutes d'arbres, notamment sur les axes routiers.

De plus, les fortes rafales pourraient déporter les véhicules. Ainsi, Météo-France appelle à la plus grande prudence pour les habitants du département, et notamment à limiter au maximum les déplacements.

En plus de cette vigilance orange, 55 autres départements ont été placés en vigilance jaune vents violents.