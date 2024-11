Météo : soleil, pluie, redoux des températures... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après un week-end marqué par la tempête Caetano, le soleil devrait dominer le ciel dans les prochains jours, notamment pour la seconde partie de la semaine, et ce, sur une grande majorité de la France.

Le ciel était mitigé ces derniers jours, et notamment avec beaucoup de vent dû à la tempête Caetano.

Mais le soleil revient pour une grande partie de l'Hexagone pour ces prochains jours.

De la pluie lundi, le retour du soleil mardi

Selon les dernières prévisions de Météo-France, le début de semaine devrait être marqué par la présence de nombreux nuages sur la côte Atlantique du pays. De la pluie est attendue dans l'après-midi de ce lundi entre Bordeaux et Metz, en passant par Vichy et la région parisienne.

Pour le reste du territoire, à savoir la Bretagne et le quart sud-est de l'Hexagone, des éclaircies sont prévues pour l'ensemble de la journée de lundi.

Côté températures, elles seront comprises entre 4 °C et 14 °C le matin. Pour l'après-midi, il fera notamment 13 °C à Paris, 22 °C à Ajaccio, 12 °C à Rennes et Lille ou encore 21 °C au maximum à Bordeaux.

L'épisode pluvieux passé, le soleil va dominer le ciel français pour ce mardi. Quelques gouttes peuvent néanmoins tomber dans le quart sud-est de la France.

Les températures seront comprises entre 3 °C et 12 °C dans la matinée. Pour l'après-midi, comptez 14 °C à Brest, 12 °C à Strasbourg, 14 °C à Montélimar et 11 °C à Paris.

Une France coupée en deux pour mercredi et jeudi

Le beau temps se poursuivra ce mercredi mais seulement pour une partie de l'Hexagone. Un tiers important du pays, de La Rochelle à Lille en passant par la Normandie et la région parisienne, sera sous les averses. Un grand soleil est prévu pour la moitié sud du pays, et des éclaircies pour la région Grand-Est.

Il fera chaud à Biarritz et Nice où le thermomètre affichera respectivement 19 et 17 °C. Les averses vont diminuer les températures pour Lille et Rouen avec 10 °C et 13 °C.

Constat fortement similaire pour la journée de ce jeudi. Le soleil va grapiller du terrain dans le ciel. Il fera un grand soleil pour le sud, des éclarcies pour la moitié ouest du pays, mais la région Grand-Est et la partie nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront touchées par des phénomènes pluvieux.

Il fera 17 °C à Tarbes et Marseille, 9 °C à Amiens et Rennes et 10 °C à Lyon.

Du beau temps pour la fin de semaine

Juste avant le week-end, le soleil va de nouveau dominer l'ensemble du territoire métropolitain, aucun épisode pluvieux n'est prévu pour le moment.

Malgré le soleil, et hormis la côte méditeranéenne où il fera entre 15 °C et 18 °C, les températures ne seront pas très élevées. Il fera 9 °C à Nantes, 6 °C à Chaumont et 7 °C à Lyon et Paris.

Pour le dernier week-end de novembre, le ciel et les températures seront fortement similaires à la journée de ce vendredi. Du beau temps et des températures comprises entre 6 °C et 10 °C pour la grande majorité de l'Hexagone.