Voici les 6 races de chat qui ont l'espérance de vie la plus courte

Bengal, maine coon ou encore norvégien font partie des chats avec l’espérance de vie la plus courte selon une étude parue dans le Journal of Feline Medicine and Surgery. Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont étudié les données de 7.936 décès de chats, dont 819 étaient de race et 6.998 croisés.

En général, un chat domestique peut vivre jusqu’à 18 ans en moyenne si sa santé le lui permet. Selon les chercheurs, le burmese est le félin avec l’espérance de vie moyenne la plus élevée avec environ 15 ans.

Sphynx

Les scientifiques ont assuré que le sphynx avait l’espérance de vie la plus courte avec 6.8 ans en moyenne. Cela peut s’expliquer en raison de la sensibilité de sa peau. Il peut également souffrir d'une cardiomyopathie hypertrophique, qui impacte le cœur. En bonne santé, le sphynx peut tout de même atteindre les 14 ans.

Bengal

Ce chat peut espérer vivre environ 8,5 ans et demi. Cette race athlétique est reconnaissable à sa robe tachetée qui pourrait rappeler le pelage d’un léopard. Le bengal est en général touché par l’atrophie progressive de la rétine (PRA-b), qui peut entraîner sa cécité. Une autre maladie commune et héréditaire chez ce chat est le déficit en pyruvate kinase (PK-Def) qui peut provoquer une anémie.

Maine coon

Considéré comme le plus grand chat domestique, le maine coon est reconnaissable par ses poils mi-long et soyeux. Cette race très populaire est toutefois sujette à des maladies telles que l'insuffisance cardiaque, ou encore de problèmes de hanches. Si sa santé ne lui permet pas, il ne peut vivre que 10 ans. En revanche, si le maine coon ne rencontre pas de problème majeur, ce dernier peut atteindre les 15 ans.

LE SIAMOIS

Le siamois, connu pour ses yeux bleus perçants et son pelage court, est une race qui suscite beaucoup d'attention. En moyenne, ce chat peut vivre entre 10 et 15 ans, selon ses conditions de vie et sa santé. Cependant, il est souvent sujet à des problèmes respiratoires ou à des affections génétiques comme l'amyloïdose, une maladie qui touche ses organes internes. Malgré ces risques, un siamois bien suivi par un vétérinaire et vivant dans un environnement sain peut profiter d'une vie relativement longue et active.

Le norvégien

Cette race a une espérance de vie très courte. En bonne santé, il pourra atteindre son neuvième anniversaire. En effet, ce chat est sensible à la glycogénose de type IV, une maladie héréditaire qui peut entraîner une perte de poids, des faiblesses musculaires et la mort. Un chat pur race peut coûter jusqu’à 3.000 euros.

Le ragdoll

D’une apparence similaire au sacré de Birmanie – qui vit jusqu’à 15 ans en moyenne -, le ragdoll, peut vivre entre 12 et 15 ans. L’élevage de cette race est relativement récent et remonte aux années 1960 grâce à Ann Baker, une résidente de Riverside, en Californie. Le ragdoll est plus grand que le sacré de Birmanie et pèse entre 6 et 9 kg.