EuroMillions : voici les résultats du tirage du mardi 26 novembre, 212 millions d'euros remportés

Ce mardi 26 novembre, un jackpot de 208 millions d’euros était en jeu pour le tirage au sort de l’EuroMillions. Voici le chiffre qu’il fallait choisir pour remporter cette somme fabuleuse.

Une somme mirobolante. Ce mardi 26 novembre, l’EuroMillions mettait en jeu un super jackpot de 208 millions d’euros. Voici les 5 chiffres et deux étoiles qu’il fallait choisir pour espérer gagner.

Ce mardi, il fallait donc jouer le 7, le 11, le 25, le 31 et le 40 et choisir les étoiles numéros 9 et 12. Pour ce qui du code My Million qui permet automatiquement à un joueur de gagner un million d’euros, le chanceux est le WM 610 1340.

Et la Française des Jeux a confirmé que le gros lot avait été remporté ce mardi. Mais ce ne sont pas 208 millions qui ont été gagné mais 212,4 millions que l’heureux gagnant va finalement empocher.

Ce sont donc 17 millions d’euros qui seront en jeu ce vendredi 29 novembre pour le prochain tirage de l’EuroMillions.