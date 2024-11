Voici tout ce qui va changer pour les retraités à partir du 1er janvier 2025

Des nouveautés sont attendues pour les retraités à partir du 1er janvier 2025. Retraite progressive, revalorisation des pensions... Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une bonne nouvelle pour tous les retraités français. Le gouvernement envisageait une revalorisation des pensions de base au 1er juillet 2025, mais elle sera finalement avancée au 1er janvier.

Cette revalorisation sera de 0,9%, soit la moitié du taux d’inflation estimé à 1,8% actuellement.

Chaque année les pensions des retraités sont réévaluées et réajustées en fonction de l’évolution de l’inflation. Pour 2025, le gouvernement a opté pour une revalorisation partielle au 1er janvier 2025 destinée à tous les retraités, suivie d’une deuxième phase de rattrapage prévue au mois de juillet pour les pensions inférieures au Smic.

CVE et retraite progressive

En plus de cette nouveauté, le patronat et plusieurs syndicats sont parvenus à s’entendre sur de nouvelles règles concernant l’assurance chômage et l’emploi des seniors.

Cet accord met en place un contrat de valorisation de l’expérience, appelé CVE (anciennement CDI senior) qui sera destiné aux chômeurs âgés de 60 ans et plus afin de faciliter leur embauche, comme l'explique le Parisien.

Le CVE stipule que le bénéficiaire doit communiquer à l’employeur l’âge auquel il pourra prendre sa retraite à taux plein, ce qui entraînera une rupture automatique du contrat.

Ce nouveau texte permettrait de favoriser les retraites dites progressives. Ce système de retraite sera toujours accessible dès 60 ans grâce à cet accord, alors que la réforme des retraites de 2023 avait prévu de relever l’âge d'entrée dans le dispositif. Celui-ci permet au salarié de travailler à temps partiel tout en continuant à cotiser à taux plein.