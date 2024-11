Plan France 2030 : ce que l'on sait du projet de Michel Barnier autour la Grande cause nationale santé mentale

Alors que Michel Barnier déclarait lors de son discours de politique générale faire de «la santé mentale une grande cause nationale pour l’année 2025», le Premier ministre se rendra à Limoges ce vendredi 29 novembre pour donner les détails du Plan France 2030.

Dans le cadre d’un déplacement à Limoges ce vendredi 29 novembre, Michel Barnier doit venir donner les détails du plan France 2030. En octobre dernier, le Premier ministre a lancé un appel à projets dans le cadre du Grand Défi «Dispositifs médicaux numériques (DMN) en santé mentale».

Cet événement intervient après un discours de politique générale où Michel Barnier entendait faire de «la santé mentale une grande cause nationale pour l’année 2025».







Ainsi, l’objectif de ce plan France 2030 est de «soutenir le développement et la production en France de dispositifs médicaux innovants qui répondent aux enjeux de santé publique majeurs», ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Dotation de 10 millions euros

Ces dernières espèrent ainsi «prévenir les pathologies en santé mentale en optimisant la détection des symptômes, l’apparition des pathologies et la pose de diagnostic» et «améliorer le parcours du patient en facilitant son accès aux soins et en renforçant sa relation avec le soignant».

Ainsi, l’appel à projet du Grand Défi visant à «démontrer et évaluer l’intérêt des dispositifs numériques répondant aux besoins en santé mentale» est doté de 10 millions d’euros. La somme sera répartie «sur deux vagues annuelles entre 2024 et 2026 (...) Les projets retenus seront financés à hauteur de 600 000 à 3 millions d’euros.»

A Limoges, Michel Barnier abordera la question du retard industriel français ou encore la transition écologique, deux sujets également prévus dans le plan France 2030. Antoine Armand, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi, Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l'Industrie et François Durovray, ministre délégué chargé des Transports se tiendront aux côtés du locataire de Matignon.