Censure du gouvernement : voici les 5 Premiers ministres les plus éphémères de la Ve République

La motion de censure déposée par le NFP a été adoptée ce mercredi 4 décembre, poussant Michel Barnier et son gouvernement à démissionner. De ce fait, il devient le Premier ministre dont le mandat à Matignon aura été le plus court de la Ve République.

En adoptant la motion de censure déposée par la coalition de gauche, ce mercredi soir, les députés de l’Assemblée nationale ont appelé le Premier ministre et son gouvernement à démissionner. Michel Barnier rejoint ainsi la liste des cinq Premiers ministres de la Ve République restés le moins longtemps en poste. Mais il y en a eu d'autres avant lui.

MAURICE COUVE DE MURVILLE (10 JUILLET 1968 – 20 JUIN 1969)

Premier ministre des Affaires étrangères de la Ve République, Maurice Couve de Murville était un proche ami du général de Gaulle. Il est nommé Premier ministre le 10 juillet 1968 après la démission de Georges Pompidou, avec qui il avait, au contraire, de mauvais rapports.

Son gouvernement fut le plus restreint de la Ve République, avec 18 ministres, avant celui de François Fillon (2007). Il n’atteindra pas la barre d’une année à son poste, et le quitte après un peu plus de 11 mois, ou 345 jours.

ÉDITH CRESSON (15 MAI 1991 – 2 AVRIL 1992)

Édith Cresson a eu plusieurs casquettes sous la présidence de François Mitterrand : ministre de l’Agriculture, du Commerce extérieur et du Tourisme, du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur, puis des Affaires européennes.

Nommée Première ministre le 15 mai 1991, elle devient la première femme à occuper le poste de cheffe du gouvernement français. Néanmoins, après plusieurs faux pas, sa cote de popularité chute, poussant François Mitterrand à lui demander sa démission. Elle sera restée 323 jours à Matignon.

GABRIEL ATTAL (9 JANVIER 2024 – 5 SEPTEMBRE 2024)

Ministre délégué chargé des Comptes publics après la réélection d’Emmanuel Macron en 2022, Gabriel Attal occupe d’abord une place au sein du gouvernement d’Elisabeth Borne. Il prend sa place à Matignon le 9 janvier, après la démission de cette dernière, et devient également le plus jeune Premier ministre de la Ve République.

Au poste pendant presque huit mois, 238 jours au total, Gabriel Attal et son gouvernement démissionnaire seront toutefois restés en charge des «affaires courantes» du pays en attendant la nomination de Michel Barnier.

BERNARD CAZENEUVE (6 DÉCEMBRE 2016 – 15 MAI 2017)

Dernier Premier ministre sous la présidence de François Hollande, Bernard Cazeneuve était, jusqu’à ce soir, le détenteur du mandat de Premier ministre le plus court.

En fonction pendant 5 mois et 8 jours, soit 155 jours. Il avait laissé sa place à Édouard Philippe, après l’élection d’Emmanuel Macron.

MICHEL BARNIER (5 SEPTEMBRE 2024 – 4 DÉCEMBRE 2024)

Finalement, Michel Barnier devient, ce soir, le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. 91 jours, soit moins de trois mois, c’est le temps qu’aura tenu le gouvernement du septuagénaire.

En fonction depuis le 5 septembre 2024, il aura passé moitié moins de temps à Matignon que son prédécesseur, Gabriel Attal.

A contrario, Georges Pompidou reste le Premier ministre à avoir gardé la tête du gouvernement le plus longtemps, plus de 6 ans, soit un total 2.279 jours.