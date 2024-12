Claude François : à quel prix son dernier appartement parisien est-il mis en vente ?

Cloclo y habitait avant d’y mourir en 1978 dans son bain. Cet appartement parisien de 72m2, racheté puis revendu, est de nouveau sur le marché, avec son lot de mauvaises histoires à la clé.

Vue panoramique sur la tour Eiffel et sur la butte Montmartre, un toit-terrasse et sans vis-à-vis... L’appartement de Claude François est remis à la vente. Le bien situé 46 boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris, est ainsi proposé à 950.000 euros. Près d’un million d’euros, donc, pour 72m2, deux balcons et un toit de 62m2.

Depuis le décès du chanteur, quelques pièces de l’appartement ont été modifiées, dont la chambre, la cuisine et la fameuse salle de bain. Bien que le prix affiché comprenne les dernières rénovations, l’agence Architecture de collection, détentrice du bien, précise qu’il reste des travaux supplémentaires à prévoir.

Ce joli bien immobilier des quartiers chics comprend enfin son lot d'histoires morbides. Et si Claude François n’y a pas habité longtemps, cela semble suffisant pour rendre son prix élevé, du moins au-dessus des tendances du marché.

Une pièce capricieuse

Même si le propriétaire succédant à l’interprète d’ «Alexandrie, Alexandra» a échangé la salle de bain et la chambre, peut-être par superstition, cette pièce de l’appartement semble faire des siennes sur les propriétaires.

En 2012, dans l’émission 100% Mag de M6, le journaliste et biographe de Claude François, François Diwo dévoilait les événements morbides de cet appartement.

Avant ce bain fatal du 11 mars 1978, coûtant la vie de Cloclo, un autre décès a eu lieu. La précédente propriétaire, s’était suicidée en s’ouvrant les veines dans la salle de bain en 1963.

Mais après l’électrocution de la star de la pop française, la nouvelle habitante du penthouse lumineux avait décidé d’échanger la salle de bain et la chambre. Pourtant, cette pièce continue d’attirer les malheurs, sans raisons connues, cette dernière s'y était suicidée d'une balle dans la tête en 1986 à l’emplacement des deux anciens drames.