Noël 2024 : Hansel et Gretel renaissent dans l'un des châteaux de la Loire (vidéo)

Pendant la période de Noël, les châteaux de la Loire redécorent les monuments et proposent des animations pour grands et petits. À Loches (Indre-et-Loire), on revisite les contes célèbres, à l’image de Hansel et Gretel cette année.

Une récréation royale pour quelques maternelles de la ville de Loches (Indre-et-Loire), près de Tours. Les enfants viennent passer Noël au château pour écouter le célèbre conte de Grimm, Hansel et Gretel. A l’occasion de chaque Noël, les responsables du château de Loches redécorent une partie du logis royal. Cette expérience immersive fait passer les enfants dans la forêt et la cave où la sorcière enfermait son trésor.

«C’est ouvert à tout type de visiteurs, grands ou petits. L’idée, c’est que chacun y trouve quelque chose et ressorte avec un peu d’émerveillement», a assuré François Thull, le responsable du château de Loches, pour CNEWS. «On a des élèves qui seront là demain et auront en charge le patrimoine. C’est vraiment important de pouvoir les ouvrir à un regard», a expliqué Denis Deschaume, le directeur de l’école de Mariaude à Loches, sur CNEWS.

Un conte modernisé

L’histoire d’Hansel et Gretel a été réécrite pour gommer la cruauté du conte, où la mère a voulu se débarrasser de ses enfants à cause de la famine. «La maman est partie à Dubaï (Émirats arabes unis) et le papa vit seul avec ses enfants. C’est une famille monoparentale très heureuse», a synthétisé Cécile Gatebled, la conteuse au château de Loches, à notre micro.

Pour la lecture et la fabrication de la plus belle maison en pain d’épices, il faut s’inscrire sur le site internet du château de Loches.