Week-end de Pâques : voici les routes à éviter selon Bison Futé

Les routes françaises seront surchargées au cours du week-end prolongé de Pâques, avec des départs et retours classés orange, voire rouge, selon les prévisions de Bison Futé. Les axes de la moitié Nord seront particulièrement concernés.

Un week-end de Pâques très chargé sur les routes de France. Bison Futé a annoncé un trafic conséquent pour ce qui sera l’un des week-ends les plus importants de l’année, du vendredi 18 au lundi 21 avril.

Si la majorité du pays sera visée par le orange et le rouge, les axes du Nord seront principalement concernés par les difficultés de circulation. Ainsi, pour la journée du vendredi 18 avril, qui lance le début du week-end prolongé de Pâques, Bison Futé prévoit un trafic très dense.

«Les principales difficultés sont attendues sur les routes en direction des frontières du Nord du pays (A1, A25), de la Normandie (A13), de la façade atlantique (A11, A63) et du quart Sud-Est (A7 et accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc en particulier)», a prévenu le centre d’information pour les départs.

@Bison Futé

Un scénario similaire en Île-de-France «en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 et sur les autoroutes qui y convergent, notamment l’A86 et l’A6b». Concernant les retours, les axes de la moitié Nord devraient toujours être encombrés (A25, A1 et A83), «ainsi que ceux de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A54 et A61) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A41 et A46 principalement)».

Le lendemain, la situation ne s’améliorera guère. Des embouteillages sont annoncés dans le sens des départs «sur les axes desservant les frontières du Nord (A1, A25), la côte normande (A13) et la côte atlantique (A11, A63)». Dans le Sud-Est, il faudra aussi anticiper «des ralentissements» sur l’A6 et l’A7.

Le calme avant la tempête

Dans le sens des retours, Bison Futé a classé la journée de ce samedi de Pâques en vert. Dimanche, les routes retrouveront un peu de calme dans les deux sens, avant le dernier jour de ce long week-end.

@Bison Futé

Ainsi, lundi 21 avril, la circulation dans le sens des retours redeviendra difficile. Encore une fois, les autoroutes de la moitié Nord seront de nouveau encombrées, ainsi que l’autoroute A7. «Ces congestions pourraient apparaître en fin de matinée et se prolonger jusque tard dans la soirée», a précisé Bison Futé.

En Île-de-France, dès la fin de matinée, «la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des ralentissements pourraient être enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et être encore présents jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10)». L’autoroute A13 pourrait aussi connaître des difficultés.